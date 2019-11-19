قطعة أنغام موسيقية لموتسارت تباع بسعر 372 ألف يورو

لوحة بورتريه لفولفغانغ أمادويس موتسارت معروضة بجامعة كينغز كوليدج في لندن (أ ف ب)

بيعت قطعة أنغام موسيقية أصلية ألفها موتسارت في سن السادسة عشرة، الإثنين، في مزاد لدار «سوذبيز» في باريس بسعر 372500 يورو، أي نحو ضعف قيمتها المقدرة.

والمخطوطة التي تضم مقطوعتين للموسيقى الراقصة ألفهما موتسارت العام 1772 في سالزبورغ تحمل عبارة «منجزة» بخط يد المؤلف الموسيقي، وكان سعرها مقدرًا بين 150 و200 ألف يورو، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

وأكد سايمن ماغوير خبير المخطوطات الموسيقية لدى «سوذبيز» في لندن: «إنها النسخة الوحيدة الأصلية لقطعة الأنغام الموسيقية هذه»، وأوضح: «لطالما كتب موتسارت نسخًا أولى عن أعماله من دون أن يعمل عليها مجددًا في وقت لاحق خلافًا لبيتهوفن الذي كان يراجع قطعه باستمرار».

وتتضمن الوثيقة التي لم يسبق أن نشرت من قبل بعض التصحيحات والتعديلات الطفيفة قد تكون واحدة أو اثنتان منهما بخط يد ليوبولد، والد موتسارت، واحتفظت شقيقة المؤلف الموسيقي، ماريا آنا، بالقطعة قبل أن تُضم لمجموعة شتيفان زفيغ، وكان الكاتب معروفًا بأنه «جامع كبير للقطع الموسيقية، لا سيما من موتسارت».

وكان موتسارت بدأ تأليف الموسيقى وهو طفل بمساعدة والده، ورأت دار «سوذبيز» أن هذه القطعة تذكر بعشق موتسارت للرقص، وتعرض دار «كريستيز» للبيع في مزاد في 27 و28 نوفمبر في باريس لوحة بورتريه لموتسارت في سن الثالثة عشرة، وهي من اللوحات القليلة التي رسمت وهو على قيد الحياة.

هذه اللوحة المأخوذة من مجموعة خاصة، منسوبة للرسام الإيطالي جامبيتينو تشينيارولي، وتحمل تاريخ يناير 1770، ورسمت بعد النجاح الذي لقيه حفل أحياه موتسارت عازفًا على الأرغن في فيرونا في ذلك العام، وتظهر اللوحة الموسيقي اليافع بوجه جاد أمام آلة هاربسكورد يرتدي بزة لونها أحمر فاقع ويضع شعرًا أبيض مستعارًا.