وفاة المسرحي الليبي شرح البال عبد الهادي

الفنان والمخرج الليبي الراحل شرح البال عبدالهادي (بوابة الوسط)

فقدت الأوساط الثقافية والفنية، الأحد، المسرحي الليبي شرح البال عبد الهادي، والذي توفي بعد صراع مع المرض، منهيا رحلته الحافلة مع المسرح الليبي والعربي.

وأقيمت صلاة الجنازة على الفقيد ظهر الإثنين بمسجد عثمان بمدينة البيضاء، ودفن في مسقط رأسه في وادي الكوف.

وكان الراحل تعرض مؤخرًا لوعكة صحية، فسافر إلى مصر، حيث أجريت له عملية جراحية، وخضع بعدها لفترة علاج.

وخلال مسيرته، اعتمد الفنان الراحل على الموروث الليبي، إلى جانب أعمال الكتاب المسرحيين العالميين أمثال شكسبير وبريخت، من أهم مسرحياته «ششة كخة» و«وجوه» و«يا مطر يا عمتي» و«بكاء الموناليزا».

وشارك المسرحي الليبي الراحل في العديد من المهرجانات المحلية والعربية وحصد العديد من الجوائز.