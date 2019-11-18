وفاة المسرحي الليبي شرح البال عبد الهادي

بنغازي - بوابة الوسط: مريم العجيلي | الإثنين 18 نوفمبر 2019, 05:27 مساء
الفنان والمخرج الليبي الراحل شرح البال عبدالهادي (بوابة الوسط)

فقدت الأوساط الثقافية والفنية، الأحد، المسرحي الليبي شرح البال عبد الهادي، والذي توفي بعد صراع مع المرض، منهيا رحلته الحافلة مع المسرح الليبي والعربي.

وأقيمت صلاة الجنازة على الفقيد ظهر الإثنين بمسجد عثمان بمدينة البيضاء، ودفن في مسقط رأسه في وادي الكوف.

وكان الراحل تعرض مؤخرًا لوعكة صحية، فسافر إلى مصر، حيث أجريت له عملية جراحية، وخضع بعدها لفترة علاج.

وخلال مسيرته، اعتمد الفنان الراحل على الموروث الليبي، إلى جانب أعمال الكتاب المسرحيين العالميين أمثال شكسبير وبريخت، من أهم مسرحياته «ششة كخة» و«وجوه» و«يا مطر يا عمتي» و«بكاء الموناليزا».

وشارك المسرحي الليبي الراحل في العديد من المهرجانات المحلية والعربية وحصد العديد من الجوائز.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بالفيديو: ميسي يصل إلى تل أبيب بعد انتهاء زيارة السعودية
رياضة عالمية
بعدما أثار الجدل.. هل يحق لكريم بنزيما تمثيل منتخب الجزائر؟
رياضة عالمية
بالفيديو.. جزائريون وتونسيون يحتلون قنصلية تل أبيب في باريس ويحرقون العلم ...
دولى
بالصور: نتائج بطولة «فارسات بنغازي 2019» لقفز الحواجز
رياضة محلية
«المركزي» بالبيضاء: «احتياطي سري» يتراكم لدى «المركزي» في طرابلس
ليبيا
تداعيات حرب طرابلس: الانقسام طال المطارات
ليبيا
«بلاية جارة».. نشيد المقاومة الإيطالية «بيلا تشاو» في نسخته العراقية
عربى
«أرامكو» تعلن بيع 1.5% من أسهمها بقيمة 24 مليار دولار على الأقل
اقتصاد
مباراة «رفع الحظر» بين الهلال وجورماهيا تنتهي بالتعادل
رياضة محلية
الشرع لـ«بوابة الوسط»: خسارة تونس تجبرنا على استعمال التجربة الجديدة
رياضة محلية
60 مليار يورو استثمارات «فولكسفاغن» في سيارة المستقبل
اقتصاد
«بلومبرج»: تحذير واشنطن المشير حفتر من تعاظم الدور الروسي في حرب طرابلس «هو ...
ليبيا
 المزيد من ثقافة وفن

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

دراسة تكشف عن العلاقة بين الرياضة والنمو الاقتصادي