معتز هشام: تدربت على القتال والخيل من أجل «ممالك النار»

معتز هشام في كواليس تصوير «ممالك النار» (خاص لـ بوابة الوسط)

عبر الفنان الصاعد معتز هشام عن سعادته البالغة بردود الفعل حول دوره «سليم بن بايزيد بن محمد الفاتح»، الذي يقدمه في مسلسل «ممالك النار» الذي عرضت أولى حلقاته الأحد.

وأكد هشام أنه حاول الاجتهاد في الشخصية؛ لتظهر بعنادها وعصبيتها في شكل مختلف ومنطقة مختلفة تماما، عن التي قدمها قبل عامين في مسلسل «أبو عمر المصري» مع أحمد عز، حيث كانت تمتاز بالعصبية والعناد أيضا، وأنه عمل على أن تكون الشخصية بها اختلافات تامة.

وأشار إلى أنه تدرب على ركوب الخيل والقتال بالأسلحة لفترة زمنية لتقديم الدور الجديد وأنه كان يرتكب بعض الأخطاء ويصر على تعديلها في اليوم التالي في أثناء التدريب لتقديم الحركات بشكل صحيح، وأن المخرج بيتر ويبر كان مرحا في مواقع التصوير، مؤكدا أن خالد النبوي كان ينصحه ويتعلم منه في الكواليس.

معتز هشام في الاحتفال الخاص ببدء تصوير «ممالك النار» (خاص لـ بوابة الوسط)