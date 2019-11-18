أحمد زعيم يستعد لطرح «بص في المرايا»

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 18 نوفمبر 2019, 04:16 مساء
بوستر الأغنية الجديدة لأحمد زعيم (أرشيفية: الإنترنت)

يستعد الفنان الشاب أحمد زعيم لطرح فيديو كليب جديد يحمل عنوان «بص في المرايا»، والأغنية من كلمات أيمن بهجت قمر وألحان محمد يحيى وتوزيع ومكساج توما، وتم تصويرها تحت قيادة المخرج كريم نجيب.

تعد أغنية «بص في المرايا» هي الثالثة التي يقدمها أحمد زعيم على طريقة الفيديو كليب بعد أن قدم من قبل «البرود» و«أهو أهو» وكلاهما من إخراج كريم نجيب.

أحمد زعيم طرح مع «نجوم ريكوردز» ألبومه الغنائي الأول بعنوان «أهو أهو» العام الماضى، وضم الألبوم 12 أغنية، تعاون فيها مع نخبة من أهم وأشهر نجوم الموسيقى في مصر والوطن العربي، على رأسهم أيمن بهجت قمر وتوما

إضافة إلى عمرو مصطفى وليد سعد ومحمد يحيى ورامي جمال وخالد عز وإيهاب عبدالواحد.

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