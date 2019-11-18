مجلس أمناء مهرجان «أسوان» يبحث استعدادات الدورة الرابعة

من اجتماع مجلس أمناء مهرجان «أسوان لأفلام المرأة» (خاص لـ بوابة الوسط)

استضاف المجلس القومي للمرأة، برئاسة الدكتورة مايا مرسي، الأحد، اجتماع مجلس أمناء مهرجان «أسوان الدولي لأفلام المرأة» برئاسة السفيرة ميرفت التلاوي.

وشهد الاجتماع استعراض حصاد الدورة الماضية من المهرجان، ومناقشة استعدادات الدورة الرابعة والمقرر عقدها في شهر فبراير المقبل، وكذلك بعض التفاصيل الخاصة بحفلي الافتتاح والختام وأسماء المكرمين، والبرامج الجديدة التي ستضاف في الدورة الجديدة.

حضر الاجتماع الدكتورة عزة كامل، نائب رئيس مجلس الأمناء، الذي يضم شريف خالد، والمخرج شريف مندور، والإعلامية جاسمين طه زكي، والدكتورة غادة جبارة، وهيباق عثمان وكريمة كمال وإنجي علي، والسيناريست تامر حبيب وعصام رمضان وعماد سيد أحمد، إلى جانب السيناريست محمد عبدالخالق رئيس المهرجان، وحسن أبوالعلا مدير المهرجان، ومجلس إدارة المهرجان الذي يضم أميرة عاطف وشريف أبوهميلة ومدحت عزيز وسيد عبدالخالق.