فنان يتهم مضيفة طيران بالعنصرية.. والشركة تنفي

المغني الأميركي ويل آي ام من فرقة ذي بلاك آيد بيز في مهرجان فييي كارو في 20 يوليو 2019 في غرب فرنسا (أ ف ب)

في وقت تنفي فيه الشركة الواقعة، اتهم المغني الأميركي، ويل آي أم، مضيفة طيران من «كوانتاس» بالعنصرية، مؤكدا أنها اتصلت بالشرطة من دون طائل، بعد مشادة مع الفنان خلال رحلة داخلية في أستراليا.

ففي سلسلة من التغريدات السبت، كتب قائد فرقة «ذي بلاك آيد بيز» أن المضيفة اتسمت بـ«العدائية المفرطة»، فاقمت الوضع من دون طائل بعدما لم يسمع تعليمات سلامة من طاقم الطائرة.

وأكد ويل آي ام أن المضيفة «تجاوزت بكثير حدود عدم التهذيب»، صبت الزيت على النار باتصالها بالشرطة التي كان خمسة من عناصرها بانتظاره لدى هبوط الطائرة في سيدني، بعد رجلة استمرت ساعة ونصف الساعة من بريسبان.

وغرد قائلا «الحمد الله أن مسافرين آخرين شهدوا أنها هي كانت خارجة عن السيطرة. وسمحت لي الشرطة في بالمغادرة في نهاية المطاف».

وقال المغني إنه «تعاون بسرعة وبتهذيب» مع عناصر الشرطة. ومضى يقول «لا أريد أن اتهمها بالعصنرية لكنها صبت جام غضبها فقط على الأشخاص الملونين». ورفض ناطق باسم «كوانتاس» اتهامات المغني بالعنصرية.

وأوضح الناطق «حصل سوء تفاهم في الطائرة، وتفاقم بسبب وضع ويل آي أم سماعات على أذنيه ما حال دون سماعه تعليمات الطاقم» متمنيا «التوفيق» للمغني في محطات جولته التالية. أقامت الفرقة خمس حفلات في أستراليا، كان آخرها السبت في سيدني.

وأتى الحادث بعد شهرين على انزال الشرطة لمغنيتي البوب الأستراليتين التوأمين في فرقة «ذي فيرونيكاز»، من رحلة تابعة لشركة «كوانتاس» بعد خلاف مع الطاقم بشأن أمتعتهما.