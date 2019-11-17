مزادان لأعمال مخترع شخصية تان تان في باريس

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 17 نوفمبر 2019, 03:13 مساء
إيرجيه في نوفمبر 1972 (أ ف ب)

تطرح للبيع في مزاد عدة صفحات رسوم أصلية من قصص مصورة لإيرجيه في باريس يومي الأربعاء والسبت المقبلين في مزادين منفصلين من تنظيم «كريستيز» و«ارتكوريال».

وتقترح دار «كريستيز» في 20 نوفمبر صفحة رسوم مأخوذة من الألبوم الثامن لمغامرت تان تان «لو سيبتر دوتوكار» يظهر فيها المراسل اليافع وكلبه ميلو وهما ينتزعان صولجان أوتوكار من أيدي لصوص، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

هذه الصفحة الأصلية المرسومة بحبر اللباد والأكاوريل الأزرق والغواش الأبيض أنجزها الرسام البلجيكي العام 1938 ويقدر سعرها بين 280 ألف يورو و300 ألف.

وفي 23 نوفمبر تعرض دار «ارتكوريال» صفحة رسوم منجزة بحبر اللباد والقلم الأزرق مأخوذة من «ليتوال ميستريوز» أو «النجمة الغامضة».

وفي هذه الرسوم يظهر تان تان في مرصد البروفسور كاليس وهو يراقب كرة نار هائلة تتجه نحو الأرض، ويقدر سعر الصفحة بين 150 ألف يورو و200 ألف، ويتضمن المزادان أعمالا أخرى لإيرجيه فضلا عن قطع لفنانين آخرين.

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