بيع لوحتين أنجزتا باستخدام الفن والذكاء الصناعي

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 17 نوفمبر 2019, 01:01 مساء
لوحة «بارونة بيلامي» التي تم إنجازها بالذكاء الإصطناعي (برستيج أونلاين)

بيعت لوحتان لمجموعة «أوبفيوس» الفرنسية أنجزتا باستخدام الذكاء الصناعي الجمعة خلال مزاد لدار «سوذبيز» بسعرين أقل بكثير من مبلغ الـ432 ألفا و500 دولار التي حققته لوحة مماثلة العام الماضي.

وبيعت لوحة «بارونة بيلامي» المنبثقة من السلسلة عينها للوحة «بورتريه لإدمون دو بيلامي» التي حققت العام الماضي سعرًا أعلى بستين مرة من أدنى تقدير لدى «كريستيز»، في مقابل 20 ألف دولار للشخص الوحيد الذي قدم عرض شرائها، وهو أقل من أدنى تقدير، وفقا لوكالة «فرانس برس».

أما اللوحة الثانية التي تحمل عنوان «كاتسوواكا أوف ذي دون لاغون» التي أنجزت باستخدام نمط أوكييو، أي التصويري الياباني فقد حققت، إضافة إلى الرسوم، سعر 16 ألفا و250 دولارًا وهو أعلى من السعر الذي كان مقدرًا والذي تراوح بين 8 آلاف و12 ألف دولار.

وكان بيع لوحة «بورتريه لإدمون دو بيلامي» في مقابل 432 ألفا و500 دولار، أثار مفاجأة في الأسواق في أكتوبر 2018 بعدما حققت سعرًا فاق التوقعات لعمل يدمج الفن والذكاء الاصناعي.

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