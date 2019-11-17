فتحي عبدالوهاب على البوستر الجديد لـ«لص بغداد»

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 17 نوفمبر 2019, 12:13 مساء
فتحي عبدالوهاب على البوستر الجديد لفيلم «لص بغداد» (خاص لـ بوابة الوسط)

طرحت الشركة المنتجة فيلم «لص بغداد» بوسترا جديدا يتصدره الفنان فتحي عبدالوهاب ضمن عمليات الدعاية الخاصة بالعمل، وذلك بعد طرح البوستر الأول الذي تصدره بطل العمل محمد إمام، على أن تطرح الشركة بوستر لكل بطل من أبطال الفيلم تباعًا خلال الأيام القليلة المقبلة.

وتعمل الشركة المنتجة على تجهيز البرومو الدعائي للفيلم لطرحه خلال الأيام المقبلة بعد انتهاء تصوير آخر المشاهد هذا الأسبوع، حيث تم تحديد موعد طرح الفيلم بدور العرض السينمائية يوم 4 يناير المقبل للمنافسة به خلال موسم إجازة منتصف العام الدراسي.

فيلم «لص بغداد» بطولة محمد إمام وفتحي عبدالوهاب وياسمين رئيس وأمينة خليل ومحمد عبدالرحمن «توتة» وصلاح عبدالله وأحمد رزق الذي يظهر كضيف شرف خلال الأحداث، والفيلم تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى، إنتاج «سينرجي فيلمز»، وتدور أحداثه في إطار أكشن يتخلله العديد من المواقف الكوميدية.

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