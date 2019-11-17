فيلم «الجوكر» على أعتاب حاجز المليار دولار بالإيرادات

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 17 نوفمبر 2019, 10:42 صباحا
فيلم «الجوكر» على أعتاب حاجز المليار دولار بالإيرادات (أرشيفية:انترنت)

يقف فيلم «الجوكر» على أعتاب تجاوز حاجز المليار دولار في شباك التذاكر العالمي الجمعة، ليصبح أول فيلم مصنف للكبار فقط يكسر هذا الحاجز.

وحقق الفيلم، وهو قصة سوداوية من إنتاج شركة وورنر براذرز عن العدو اللدود للرجل الوطواط «باتمان»، إيرادات بلغت 999.1 مليون دولار حتى الخميس رغم عدم عرضه في الصين، التي من المتوقع أن تصبح أكبر سوق للأفلام في العالم العام المقبل، وفقًا لوكالة رويترز.

ويجسد الممثل يواكين فينكس في الفيلم دور رجل وحيد مريض نفسيًا يصبح مشهورًا بالصدفة بعد ارتكاب عمل عنيف، ولاقى الفيلم استحسان النقاد مع افتتاحه في أوائل أكتوبر، لكنه فجر الجدل في الولايات المتحدة بسبب مخاوف من أنه يشجع على العنف.

وقال جيتيش بانديا المحلل المتخصص في شباك التذاكر إن الفيلم سيتخطى حاجز المليار دولار الجمعة، وقال بانديا مؤسس ورئيس تحرير موقع «بوكس أوفيس جورو» على تويتر «قطعًا إنجاز مذهل لفيلم مصنف للكبار فقط أنتج بميزانية متواضعة ولم يعرض في الصين».

وكان أقرب منافسين للفيلم على هذه المكانة هما الجزآن الثاني والأول من فيلم «ديدبول» اللذان حققا إيرادات بلغت 785 مليون دولار و783 مليون دولار على التوالي، ويقوم الممثل ريان رينولدز ببطولة الفيلمين، ويلعب فيهما دور بطل خارق بذيء اللسان.

ووفقًا لمجلة فوربس فإن الفيلم أيضًا هو الأعلى ربحًا على الإطلاق بين الأفلام المقتبسة عن الكتب المصورة في ضوء ميزانيته التي لا تتجاوز 60 مليون دولار، ويرجع السبب في الإقبال على الفيلم إلى التركيز على الشخصية الرئيسية وليس على المؤثرات الخاصة.

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