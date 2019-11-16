استعادة خاتم أوسكار وايلد المسروق

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 16 نوفمبر 2019, 04:24 مساء
استعاد «محقق فني» هولندي خاتما ذهبيا قدمه الكاتب الأيرلندي الشهير أوسكار وايلد هدية (أ ف ب)

بعد 20 عاما من اختفائه، استعاد «محقق فني» هولندي خاتما ذهبيا قدمه الكاتب الأيرلندي الشهير أوسكار وايلد هدية لأحد زملائه.

وكان الخاتم تعرض للسرقة، من جامعة أكسفورد البريطانية، حسب ما نشرت وكالة «فرانس برس»، السبت.

واستولى على خاتم الصداقة هذا، الذي قدمه وايلد كهدية لزميل له في الجامعة العام 1876، في 2002 في كلية ماغدالين في جامعة أكسفورد، حيث درس الكاتب الشهير. وفي ذلك الوقت، كانت تبلغ قيمته 35 ألف جنيه إسترليني أي ما يعادل 45 ألف دولار.

وبقي مكانه غير معروف لسنوات، وكانت هناك مخاوف من أن الخاتم المصنوع على شكل حزام ويبلغ عياره 18 قيراطا، أذيب.

لكن آرثر براند وهو هولندي أطلق عليه «إنديانا جونز أوف ذي آرت وورلد» لتمكنه من استعادة مجموعة من الأعمال الفنية المسروقة، استخدم معارفه في عالم الجريمة للعثور على الخاتم أخيرا.

وقال أمين الصندوق في الكلية بلاندفورد بيكر: «سيتم تسليم الخاتم» خلال حفلة صغيرة «في 4 ديسمبر»، مضيفا: «نحن ممتنون للغاية لأرثر براند لعثوره على الخاتم وإعادته إلينا».

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