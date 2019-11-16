سكورسيزي: علاقة «سحرية» تجمع آل باتشينو ودي نيرو

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 16 نوفمبر 2019, 01:26 مساء
المخرج مارتن سكورسيزي يتوسط روبرت دي نيرو (إلى اليسار) وآل باتشينو (أ ف ب)

وصف المخرج مارتن سكورسيزي العلاقة، التي تربط روبرت دي نيرو وآل باتشينو في فيلمه الجديد «ذي آيرشمان»، بـ«السحرية».

والفيلم الذي يستمر لمدة ثلاث ساعات ونصف الساعة، والذي بلغت كلفة إنتاجه 160 مليون دولار، يعرض حاليا ولفترة محدودة في صالات السينما، حسب «فرانس برس»، السبت.

وتصدر سكورسيزي في الآونة الأخيرة عناوين الصحف، بعد انتقاده المتجدد للأفلام التي تدور حول الأبطال الخارقين واعتبارها أنها «ليست أفلاما سينمائية»، لكن خلال تكريمه في مهرجان المعهد الأميركي للسينما في لوس أنجليس، فضل المخرج مناقشة التعاون الطويل الذي جمعه مع الممثلين الكبيرين.

وقال سكورسيزي :«ما نراه في الفيلم هو علاقتهما كممثلين وكصديقين لفترة امتدت على أكثر من 40 عاما. هناك شيء سحري بينهما»، مشيرا إلى أنه من المهم جدا أن تكون هناك ثقة بين طاقم العمل، واستطرد ممازحا أن هناك حاجة أيضا إلى أن «تكون لديهم بعض الموهبة».

ولفت إلى أنه كان مترددا في التعاون مع دي نيرو في فيلم عصابات آخر، خصوصا بعد فيلمي «غودفيلاس» و«كاسينو» اللذين حققا نجاحا كبيرا، ما لم يكن الموضوع «أعمق» ويعثر على المكون الناقص، موضحا: «وكان هذا المكون هو نحن. أنت تنظر إلى الوراء وتفكر في الأمور التي فعلتها خلال حياتك أو التي تتمنى لو لم تقم بها». وأضاف: «كان الوقت المناسب لكي ننظر إلى حياتنا خلال الستينات والسبعينات وإلى هوليوود والسينما...».

وسيبدأ عرض «ذي آيرشمان» الذي يشارك في بطولته دي نيرو وآل باتشينو على «نتفليكس» في 27 نوفمبر، وهذا الفيلم هو التاسع الذي يجمع سكورسيزي (مخرجا) ودي نيرو (ممثلا).

وكرم سكورسيزي (76 عاما) الحائز جائزة أوسكار في مهرجان المعهد الأميركي للسينما المقام في لوس أنجليس، الذي يستمر حتى 21 نوفمبر.

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