تايلور سويفت تتهم شركة إنتاجها بالاستبداد

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 16 نوفمبر 2019, 11:16 صباحا
تايلور سويفت في حفلة «إم تي في فيديو ميوزيك أووردز» في نيوجيرزي في 26 أغسطس 2019 (أ ف ب)

حركت النجمة تايلور سويفت الخلاف مع شركة إنتاجها السابقة مجددا، واتهمت مديريها بمنعها من إحياء حفلة وإصدار وثائقي عن حياتها على شبكة «نتفليكس» للبث التدفقي.

ويأتي هذا النبأ، الخميس، ليعيد إشعال الخلاف بين المغنية وقطب الإنتاج الموسيقي سكوتر براون، وفق «فرانس برس».

وأعلنت تايلور سويفت في أغسطس رغبتها في إعادة تسجيل أغنياتها، لتستعيد ملكية أعمالها التي يملك براون مع شركته «بيغ ماشين لايبل» حقوق معظم تسجيلاتها.

ويحق لمالك التسجيلات الأصلية (ماسترز) المستخدمة، في تصنيع الأقراص المدمجة والنسخ الرقمية من الأعمال الموسيقية، اتخاذ القرار بشأن إعادة نسخ الأغنيات أو بيعها. وتشكل هذه التسجيلات أحد مصادر الدخل الرئيسية للفنانين الذين يملكون حقوقها.

وأكدت تايلور (29 عاما) الخميس، في رسالة عبر مدونة أن براون وشريكه سكوت بورتشيتا يمارسان عليها «رقابة استبدادية».

وتتهم تايلور سويفت الرجلين بأنهما أبلغا فريقها بأنها «غير مخولة أداء أغنياتها القديمة على التلفزيون»، لأن ذلك يعني «إعادة تسجيل موسيقاها قبل أن يعود لها الحق بذلك السنة المقبلة».

وقد يؤثر ذلك سلبا في أدائها المرتقب في حفلة «أميريكن ميوزيك أووردز» التي تتسلم خلالها جائزة فنانة العقد خلال الشهر الحالي.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

تصفيات كأس أوروبا 2020: فنلندا إلى النهائيات للمرة الأولى في تاريخها
رياضة عالمية
شرطة واشنطن تعلن القبض على «سفاح التسعينات»
دولى
سجال في «الجنائية الدولية» حول محاكمة سيف الإسلام
ليبيا
جريدة «الوسط»: تحضيرات «برلين» مستمرة في انتظار «الدخان الأبيض»
ليبيا
الولايات المتحدة تدعو «الجيش الوطني الليبي» إلى إنهاء هجومه على طرابلس
ليبيا
كاركاتير حليم - قصة ولي الأمر والوطن والمال العام
كاريكاتير
بعد عملية مرت بـ11 مرحلة... نجاح فصل توأمين ليبيين ملتصقين في السعودية
ليبيا
مسيرة البنزرتي بالأرقام مع منتخبي ليبيا وتونس
رياضة محلية
«فرانس برس»: شبح الشيوعية يطارد التشيكيين والسلوفاكيين بعد 30 عاما على الثورة ...
دولى
«يا ماشي لبيتك شيل معك نفرين».. مبادرة شبابية لمواجهة أزمة المواصلات في السودان
عربى
«فرانس برس»: هذه أبرز النقاط في الشهادات العلنية في إطار إجراءات عزل ترامب
دولى
في مثل هذا اليوم رحل الكاتب الساخر محمد حسين القزيّري
ثقافة وفن
 المزيد من ثقافة وفن

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

بالفيديو: 3 دقائق من المتعة الساحرة.. ليفربول ينشر 50 هدفا لمحمد صلاح