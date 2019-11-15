النجمة سلوى المقصبي تنتهي من تصوير فيلم «درايز مفجوعة»

بنغازي - بوابة الوسط: مريم العجيلي | الجمعة 15 نوفمبر 2019, 10:54 مساء

انتهت الفنانة سلوى المقصبي من تصوير مشاهدها في فيلم «درايز مفجوعة»، للكاتب معاذ الأصفر والمخرج رواد الأحمر.

وقالت الفنانة سلوى المقصبي لـ«بوابة الوسط»، الجمعة، إن «شخصيتها تتلخص في قبول زواجها من (بوذراع) الذي يقوم بدوره الفنان فرج عبدالكريم ومحاولة مساعدته للابتعاد عن رفاق السوء».

وأضافت: «خلال فترة الخطوبة أقوم بمساعدته وأشتري له سيارة، ولكن البيت الذي ورثه عن أجداده ونريد السكن فيه يظهر أنه مسكون بالجن والأشباح، وهنا تبدأ أحداث الفيلم».

وأشارت النجمة سلوى المقصبي إلى أن فيلم «درايز مفجوعة» يشارك فيه مجموعة من الفنانين، منهم «نزار الهنيد وناصر بقوشة وعدد من المواهب الشابة»، وسيجري عرضه قريبا.

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