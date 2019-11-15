علي بن جابر: الإعلامية آمنة بريك تحتاج إلى العلاج بالخارج ولم تحصل على جواز السفر

وجه عدد من الإعلاميين والمثقفين نداء إلى مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب، من أجل توفير جواز سفر للإعلامية القديرة آمنة بريك، التي تحتاج إلى العلاج بالخارج.

وقال الناشر علي بن جابر لـ«بوابة الوسط»، الجمعة: «وجهنا نداء إلى كل من السيد رئيس مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب، العميد جمعة غريبة، والسيد معاون رئيس مصلحة الجوازات والجنسية بالمنطقة الشرقية، العميد حمدي العبيدي».

وأضاف: «الإعلامية الكبيرة الأستاذة آمنة بريك قدمت كثيرا لهذا الوطن، وهي تحتاج فقط منه الآن إلى استخراج جواز سفر، لكي تتمكن من السفر للعلاج، فهل نطمح لاستجابتكم لمطلبها وتحقيق ما هو حق لها في هذا الظرف الاستثنائي».

يذكر أن الإعلامية القديرة آمنة بريك قدمت كثيرا من البرامج للإذاعة والتلفزيون الليبي وإذاعة بنغازي المحلية.