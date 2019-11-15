نص «الكسيح» لتوفيق قادربوه يدخل المنافسة بمهرجان المسرح بالأردن

اختارت الهيئة العربية للمسرح بالمملكة الأردنية، نص مسرحية «الكسيح» للكاتب الليبي توفيق قادربوه، للمنافسة على جائزة أفضل نص مسرحي.

وقال الكاتب توفيق قادربوه لـ«بوابة الوسط»، الجمعة: «جرى اختيار نص الكسيح من بين أفضل 24 نصا مسرحيا للتنافس على التراتيب الثلاثة الأولى وتمثيل ليبيا في مهرجان الهيئة العربية للمسرح بالأردن».

وأضاف: «شارك نحو 100 كاتب والهيئة اختارت 25 نصا مسرحيا للتنافس، وسيجري اختيار ثلاثة نصوص فقط للفوز بالجوائز».

يذكر أن مهرجان الهيئة العربية للمسرح سيقام في العاصمة الأردنية عمان في الفترة من 10 إلى 16 يناير 2020، بالتعاون مع نقابة الفنانين الأردنيين ووزارة الثقافة الأردنية.