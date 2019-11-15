عبير الترهوني تطمئن جمهورها على حالتها الصحية

طمأنت الفنانة عبير الترهوني، جمهورها، بعد ما تداولت بعض صفحات التواصل الاجتماعي خبر وفاتها، مشيرة إلى أنها موجودة في جمهورية مصر للعلاج هي ووالدتها.

وقالت الفنانة عبير الترهوني لـ«بوابة الوسط»، الجمعة: «أطمن جمهوري وكل أحبابي إني بصحة جيدة والحمد الله نجحت عمليتي».

وأضافت: بـ«النسبة لخبر وفاتي المتداول في صفحات التواصل الاجتماعي، انحب انقول لمن نزل الخبر الكاذب إن فيه ناس اتحبني لو انت ما تحبني وازعجها الخبر، يا ريت تتأكدوا قبل ما تنشروا خبر مثل هذا الخبر».

يذكر أن الفنانة عبير الترهوني وصلت إلى مدينة الإسكندرية الأسبوع الماضي وأجرت عملية في عينها، كما توجد والدتها بأحد المستشفيات لتلقي العلاج.