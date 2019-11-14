القائمة الكاملة لأعضاء لجان تحكيم الدورة 41 لمهرجان «القاهرة السينمائي»

الدورة 41 للمهرجان تقام في الفترة من 20 وحتى 29 نوفمبر الجاري (خاص لـ بوابة الوسط)

أعلن مهرجان «القاهرة السينمائي الدولي» القائمة الكاملة لأعضاء لجان تحكيم مسابقات وجوائز الدورة 41، التي تقام خلال الفترة من 20 وحتى 29 نوفمبر الجاري، بدار الأوبرا المصرية، ويعرض خلالها أكثر من 150 فيلما من 63 دولة.

يرأس لجنة تحكيم المسابقة الدولية، المخرج وكاتب السيناريو الأميركي ستيفين جاجان، وبعضوية الممثلة الصينية كين هايلو، المخرج والمنتج وكاتب السيناريو المكسيكي ميشيل فرانكو، المخرجة والمنتجة البلجيكية ماريون هانسيل، المنتجة المغربية لميا الشرايبي، الكاتب والروائي المصري إبراهيم عبدالمجيد، المخرج الإيطالي دانيللي لوكيتي.

أما لجنة تحكيم مسابقة آفاق السينما العربية، فيتولى رئاستها الناقد الكندي بيرس هاندلنج، وعضوية المنتج البلغاري ستيفين كيتانوف، الممثل الألماني توماس كريتشمان، الممثلة المصرية هنا شيحة، الممثلة اللبنانية بيتي توتل.

وتضم لجنة تحكيم مسابقة أسبوع النقاد الدولي، الناقدة الأيرلندية جيسيكا كيانج، والمخرجة المصرية نادين خان، والناقد الأردني ناجح حسن.

أما لجنة تحكيم مسابقة سينما الغد الدولية للأفلام القصيرة فتضم المنتج والموزع البرتغالي نونو رودريجز، والممثلة المصرية حنان مطاوع، والهولندية ناتالي ميروب، في حين تضم لجنة تحكيم جائزة أفضل فيلم عربي، الممثلة المصرية شيرين رضا، الكاتب الإسباني إدواردو جيلوت، والمنتجة والموزعة المغربية أسماء جريميش.

وتتكون لجنة تحكيم «فيبريسي» من الصحفية الألمانية كاترينا دوخورن، والناقد السينمائي المصري محمد سيد عبدالرحيم، والناقد النيجيري ستيف أيوريندي.