خالد النبوي: حققت أمنيتي بتجسيد «طومان باي» فارس كل العصور

خالد النبوي في مشهد من مسلسل «ممالك النار» (خاص لـ بوابة الوسط)

علّق الفنان المصري خالد النبوي على بطولته للملحمة التاريخية الضخمة «ممالك النار» قائلا: «تحقّقت أمنيتي بتقديم شخصية طومان باي في إنتاج درامي ضخم وتحت إدارة مخرج بريطاني محترف». المسلسل الذي كتبه محمد سليمان عبدالمالك وإخراج بيتر ويبر يبدأ عرضه على «إم بي سي مصر» الأحد.

ووجه النبوي الشكر إلى الشركة المنتجة والفريق الكبير من المحترفين في مختلف المجالات ومن جميع أنحاء العالم، والذين سبق له وأن عمل مع بعضهم في الفيلم العالمي الشهير «مملكة الجنة».

ولا يخفي النبوي تفاؤله وسعادته بالعمل. ويلفت إلى أن «الجهة المنتجة كانت سخية إنتاجيا على المسلسل عبر تعاقدها مع مجموعة من المحترفين ممن أثبتوا جدارة وتفوقا على مستوى العالم سواء أمام الكاميرا أو خلفها»، وفقا لبيان.

وعن شخصيّة طومان باي التي يقدّمها في العمل، يعلّق النبوي قائلا: «هي واحدة من أهم الشخصيّات التي تمنيتُ تجسيدها في حياتي، بعد خالد بن الوليد في التاريخ القديم، والشيخ زايد في التاريخ الحديث.. وهي تأتي نتيجة جهود استمرت 15 شهرا منذ أغسطس 2018، حتى أكتوبر 2019، حيث طُلب مني أخيرا وضع صوتي على بعض المشاهد في الاستديوهات في لوس أنجليس».

كما يُبدي النبوي تعلّقه بالشخصية، مضيفا: «طومان هو رجل الناس الذي قال يوما جملته الشهيرة: إني راحل ومصر باقية، وهو فارس كل العصور الذي ضحى بحياته من أجل بلده، ورفض الحكم طويلا قبل أن تُجبره الظروف على تولي زمامه».

التفاهم والانسجام

وعن العمل مع المخرج بيتر ويبر وكذلك المخرجين أليخاندرو توليدو وعزام فوق العادة، يقول النبوي: «التعاون كان عظيما وكذلك التفاهم والانسجام بيننا من النظرة الأولى، ونحن أمام تحدٍ استثنائي لتقديم عمل تاريخي بهذه الضخامة».

يكشف العمل ضمن توليفة درامية ملؤها الإثارة والتشويق، مفاصل مهمّة من التاريخ، متطرقا إلى فترة من الزمن كُتبت بحروفِ من الدم والنار، في ظلّ أحداث تخطف الأنفاس وتدور حول الصراع بين السلاطين العثمانيين والمماليك في مرحلة تعود إلى العام 1516.

«ممالك النار» هو باكورة إنتاجات «جينوميديا»، ويجمع كوكبة من نجوم العالم العربي منهم خالد النبوي، رشيد عسّاف، محمود نصر، ياسين بن قمرة، سهير بن عمارة، كنده حنا، عبدالمنعم عمايري، نضال نجم، خالد نجم، سعد مينا، خالد كمال، محمد حاتم، بهاء ثروت، محمد جمعة، محمود حافظ، يزن السيد، ديما قندلفت، عبدالرحيم حسن، لبنى ونس، علاء قاسم، علي صطوف، رامز أسود، رنا شميس، نادين تحسين بك، شادي الصفدي، علاء الزعبي، حسام الصباح، يحيى بيازي، خالد حمام، مروان أبوشاهين، وبمشاركة الممثلين الكبار منى واصف، رفيق علي أحمد، حسن عويتي، محمود جمعة، فتحي الهداوي، فادي إبراهيم، عاكف نجم، نجاح سفكوني، جواد شكرجي. وعمل على تنفيذ المسلسل ثلاثة مخرجين، هم السوري عزام فوق العادة والإسباني أليخاندرو توليدو، أما الإشراف فيقع تحت إدارة المخرج البريطاني بيتر ويبر.