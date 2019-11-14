الفنان حمزة بليبلو يستعد لمسلسل «صبايا السلطان»

بنغازي - بوابة الوسط: مريم العجيلي | الخميس 14 نوفمبر 2019, 12:47 مساء

بدأ الفنان حمزة بليبلو الاستعداد لإنتاج مسلسل «صبايا السلطان»، من تأليف الكاتب الصحفي عبدالرحمن سلامة وإخراج محمد الصفوة.

وقال الفنان حمزة بليبلو لـ«بوابة الوسط» إن «مسلسل صبايا السلطان هو عمل اجتماعي يتناول يوميات رجل مع زوجاته الأربع».

وأضاف: «يحاول الزوج أن يكيف نفسه معهن ويتجنب المشاكل ويسعى للتوافق بينهن قدر استطاعته في قالب كوميدي».

من جانبه قال الكاتب عبدالرحمن سلامة: «هذا العمل هو أول تعاون مع الفنان حمزة بليبلو، والآن تجرى الاتصالات مع عدد من الفنانين والفنانات للمشاركة في هذا العمل».

ولفت سلامة إلى أن من بين الفنانين الذين تجرى اتصالات معهم «الفنانة ماجدة الدكتور والفنان سالم عيسى والفنانة أحلام اليمني والفنان طارق بوقرين وغيرهم».

يذكر أن الكاتب الصحفي عبدالرحمن سلامة كتب عمل «مراية ليبية»، الذي عرض منذ سنتين في عدة فضائيات ليبية، بطولة فوزي العبيدي وعبير الترهوني مع المخرج حمد الترهوني، الذي يستعد هذه الأيام للبدء في تصوير الجزء الثاني.

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