بيع لوحة لـ«أرتيميسيا جنتليسكي» بسعر قياسي

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 14 نوفمبر 2019, 11:26 صباحا
امرأة تنظر إلى لوحة «لوكريسيا» للرسامة الباروكية ارتيميسيا جنتليسكي في باريس (أ ف ب)

بيعت لوحة «لوكريسيا» للرسامة الباروكية أرتيميسيا جنتليسكي في مزاد من تنظيم دار «ارتكوريال» في باريس الأربعاء بسعر قياسي بلغ 4,8 مليون يورو.

وأوضحت الدار الفرنسية أن اللوحة بيعت لجامع أوروبي بعد معركة مزايدات حامية، وكان سعرها مقدرا بين 600 و800 ألف يورو، وفقا لوكالة «فرانس برس».

وكان السعر القياسي السابق لأحد أعمال هذه الرسامة يبلغ 2,4 مليون يورو وقد بيع في مزاد في فرنسا في ديسمبر 2017، وعثر على هذه اللوحة للرسامة الإيطالية (1593-1654) في مجموعة في مدينة ليون الفرنسية، حيث كانت محفوظة منذ أكثر من 40 عاما.

واللوحة عمل رئيسي جديد من فن الرسم القديم يعرض للبيع في مزاد في فرنسا بعد لوحة لكارافاجو ولتشيمابوي، وقال ماتيو فورنييه، مدير دائرة أرباب الفن القديمين في الدار، وإريك توركان، الخبير في الفن القديم، في بيان إن «الإقبال على اللوحات الكبيرة يزداد كثيرا».

وتعرض دار «دروو» للبيع في المزاد، الخميس، تحفة للرسام برناردينو لويني، الذي عمل لفترة لحساب ليوناردو دا فينتشي، ويقدر سعرها بنحو مليوني يورو، وقال إريك توركان إن لوحة أرتيميسيا «جديرة بأن تعرض في أكبر متاحف العالم وهي في حالة حفظ استثنائية»، وهو أمر نادر لعمل من تلك الفترة، ورسمت اللوحة في ثلاثينات القرن السابع عشر، وقليلة هي الأعمال العائدة إلى أرتميسيا جنتليسكي في الأسواق.
 

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