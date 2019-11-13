ريكي جارفيس يعود لتقديم حفل «غولدن غلوب»

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 13 نوفمبر 2019, 04:29 مساء
ريكي جارفيس يعود لتقديم حفل «غولدن غلوب» (أرشيفية:انترنت)

يعود الممثل الفكاهي البريطاني ريكي جارفيس لتقديم الحفل السنوي لجوائز غولدن غلوب للمرة الخامسة في يناير، بعد أن كان تعهد بعدم تقديم الحفل مرة أخرى، وبعدما تم إبلاغه بأنه لن يتم اختياره.

وأثار جارفيس (58 عامًا) انقسامًا في الآراء حوله كمقدم للحفل، فعلى الرغم من أنه كان يوجه انتقادات لاذعة لنجوم هوليوود، فقد ساعد على زيادة نسب مشاهدة الحفل على التلفزيون، وفقًا لوكالة «رويترز».

وقال جارفيس الثلاثاء معلنًا عودته لتقديم الدورة السابعة والسبعين من الجوائز التي تكرم أعمال السينما والتلفزيون «مرة أخرى قدموا لي عرضا لا أستطيع رفضه، لكن هذه آخر مرة أقوم فيها بذلك مما قد يجعلها ليلة ممتعة».

وكانت أول مرة قدم فيها جارفيس، المعروف بكتابة المسلسل الفكاهي «ذا أوفيس» والذي فاز بثلاث جوائز غولدن غلوب، حفل الجوائز في 2010، وفجر حالة من الغضب في المرة الثانية له بعدها بعام عندما أهان منظمي الحفل بنكات عن تلقي رشوة وبانتقاده الساخر فيلم «ذا توريست» من بطولة الممثل جوني ديب والممثلة أنجلينا جولي الذي كان على قائمة الأفلام المرشحة، والذي قوبل باستهجان من النقاد.

وقال رئيس رابطة الصحافة الأجنبية في هوليوود التي تنظم الحفل آنذاك إن جارفيس لن يعود لتقديم الحفل، وقال بول تيليدجي، رئيس شبكة «إن بي سي» الترفيهية التي تبث الحفل، إن عودة جارفيس تعني أن المشاهدين سيكونون على موعد مع «أمسية غير متوقعة».

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