أصالة تغني في ختام مهرجان الموسيقى العربية

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 13 نوفمبر 2019, 03:43 مساء
أصالة تغني في ختام مهرجان الموسيقى العربية (أرشيفية:انترنت)

اختتم مهرجان الموسيقى العربية، الثلاثاء، بحفل بالمسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، شمل توزيع جوائز مسابقات الغناء والعزف للمواهب الصاعدة، وأحيته المطربة السورية أصالة.

أطلت أصالة بفستان بنفسجي اللون من تصميم اللبناني نيكولا جبران، وقدمت بمصاحبة المايسترو هاني فرحات وفرقته باقة من أحدث أغانيها، منها «60 دقيقة حياة»، و«نكتة بايخة»، و«حاجة متخصكش»، وفقا لوكالة «رويترز».

كما أهدت الجمهور أغنية «المصطفى» من كلمات مصطفى حسن وألحان سامح كريم لمناسبة المولد النبوي.

وبالتزامن مع حفل المسرح الكبير أقيم حفل آخر للمطربة المصرية حنان ماضي على مسرح معهد الموسيقى العربية بالقاهرة بمصاحبة المايسترو أحمد عبدالشافي.

وفوق مسرح سيد درويش بالإسكندرية قدم علي الحجار فاصلا غنائيا بمصاحبة فرقة عبدالحليم نويرة بقيادة المايسترو أحمد عامر، وسبقت الحجار فقرة للمغنية ريهام عبدالحكيم.

وكان المهرجان في دورته الثامنة والعشرين قدم على مدى 12 يوما 37 حفلا غنائيا وموسيقيا بمشاركة 92 فنانا و22 فرقة موسيقية من سبع دول، هي لبنان وسوريا والأردن والعراق والمغرب وسلطنة عمان ومصر.

أصالة تغني في ختام مهرجان الموسيقى العربية (أرشيفية:انترنت)
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