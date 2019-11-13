عمرو دياب ينضم إلى «شبكة» للتسويق الرقمي

شركة «شبكة» مسؤولة عن التسويق الرقمي لأعمال الفنان عمرو دياب (أرشيفية: الإنترنت)

كشفت شركة «شبكة» الرائدة في مجال التوزيع الرقمي، عن توقيع الفنان المصري عمرو دياب عقد انضمامه إلى الشركة، التي ستكون مسؤولة عن توزيع محتواه الفني الرقمي على «يوتيوب».

وعبرت ريان شريف، الشريك الإداري والمدير الإقليمي لمصر في «شبكة»، عن سرورها وفخرها باقتحام السوق المصرية من أوسع أبوابها بتوقيع الفنان عمرو دياب عقد انضمامه للشركة، التي استطاعت الحصول على ثقة كثير من الفنانين الكبار منذ تأسيسها العام 2010 برئاسة طارق وعلاء مكي وشراكة كل من أنطوان نعمة وغسان أيوب.

وأكدت أن التعاون مع دياب ليس إلا الخطوة الأولى في مجال دخول السوق الفنية المصرية، مضيفة: «سنواصل مشوارنا في كسب ثقة كبار النجوم في مصر، كما حدث في لبنان والبلدان العربية المجاورة، مثل تونس والمغرب والعراق»، وفقا لبيان للشركة.

مبينة أن إستراتيجية الشركة تهدف إلى خلق شكل جديد في عالم الفن، بعيدا عن المدرسة التقليدية في هذا المجال، حيث تسعى بشكل مستمر إلى التغيير والتطوير في عالم التوزيع الفني، سواء من ناحية التسويق أم من خلال التقنيات الجديدة التي ستحدث ثورة في العالم الرقمي.

من جانبه أكد عيسى عوطة، الشريك الإداري ومدير تطوير الأعمال، أن التعاقد مع الفنان الملقب بـ«الهضبة» يعد خطوة كبيرة، تأتي بعد خطوات ثابتة في مجالي التوزيع والتسويق الرقمي، حيث استطاعت «شبكة» إثبات تفوقها من خلال المصداقية والشفافية التي عرفت بهما في جميع الدول الموجودة فيها.

وأشار إلى أنها إضافة مهمة في توسيع دائرة شركة «شبكة» التي تضم أكثر من 200 فنان، على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بمعدل يتخطى المليار مشاهدة على «يوتيوب» شهريا. مضيفا: «نحن نسعى إلى تعزيز وجود فنانينا على جميع المنصات، من خلال إستراتيجيات تسويق مدروسة وهادفة، مع وعد بمفاجآت لاحقة في المستقبل القريب».

واختتما تصريحاتهما أن الخطوة المقبلة لـ«شبكة» هي تعزيز وجودها في مصر ودول الخليج، لتصبح الأكثر انتشارا في هذا المجال بالشرق الأوسط كله.

مسؤولو شركة «شبكة» للتسويق الرقمي (خاص لـ بوابة الوسط)