«تاناروت» يعرض فيلم الكوميديا «Güeros»

«تاناروت» يعرض فيلم الكوميديا «Güeros» (أرشيفية:انترنت)

يعرض تجمع تاناروت للإبداع الليبي، الخميس، فيلم الكوميديا المكسيكي «Güeros»، من إنتاج العام 2014، بمقر التجمع بمدينة بنغازي، ويناقش أعضاء التجمع الفيلم بعد العرض.

الفيلم من ﺇﺧﺮاﺝ ألونسو رويز بالاسيوس، وﺗﺄﻟﻴﻒ جبران بورتيلا وألونسو رويز بالاسيوس، وبطولة كل من ليوناردو أورتيزجريس، ولورا ألميلا، وراؤول بريونيس، وإلسي سالاس، وتينوش هويرتا، وسباستيان أجيري، ومدة العرض 106 دقائق.

تدور أحداث الفيلم -الذي تم تصويره بالأبيض والأسود في العام 1999- حول الطالب «فيد»، الذي يعرفه أصحابه باسم «سومبرا»، ويقيم مع صديقه «سانتوس» ويقرران أن يضربا عن الدراسة، وتبعهما في ذلك عديد من زملائهما، ومنهم صديقهما «توماس» الذي كان مولعا بمطرب مكسيكي ورث حبه عن والده، ويعلم الأصدقاء الثلاثة أن مطربهم المفضل على وشك الموت في المستشفى فيقرروا زيارته.

فاز الفيلم بخمس جوائز إريل السينمائية التى تمنح سنويا من قبل الأكاديمية المكسيكية لفنون وعلوم السينما في المكسيك، خلال العام 2015، منها جائزة أفضل فيلم وأفضل إخراج، وأفضل ممثل للممثلة إلسي سالاس، وأفضل صوت، وأفضل تصوير، وترشح لسبع جوائز أخرى.