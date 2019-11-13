«رودرام 2018» يقرب بين السينما والطب في «القاهرة السينمائي»

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 13 نوفمبر 2019, 11:49 صباحا
مشهد من الفيلم الهندي «رودرام 2018» (خاص لـ بوابة الوسط)

يعرض مهرجان «القاهرة السينمائي الدولي»، الفيلم الهندي «رودرام 2018» للمخرج جاياراج، في عرضه الدولي الأول، ضمن فعاليات الدورة 41، التي تقام خلال الفترة من 20 وحتى 29 نوفمبر الجاري، وذلك دعما لفكرة التقريب بين عالمي السينما والطب، التي يتبناها ملتقى «ميدفست مصر».

فيلم «رودرام 2018» تدور أحداثه حول زوجين مسنين يتعرضان لحصار في منزلهما لعدة أيام بسبب فيضان شديد، ورغم أن الزوجة تعاني من أمراض الشيخوخة، إلا أنها تعتني بنفسها وبزوجها الذي يعاني من مرض الزهايمر، وتحاول بكل جهدها البقاء على قيد الحياة حتى تأتي المساعدة.

وتقرر عرض الفيلم لجمهور مهرجان «القاهرة» مساء 27 نوفمبر الجاري، بسينما مركز الإبداع في دار الأوبرا المصرية، وتعقبه جلسة نقاش عن أمراض الشيخوخة التي تدور حولها أحداث الفيلم، وما الذي يدفع زوجة تعاني من الشيخوخة للاعتناء بزوجها الذي يعاني الزهايمر.

يحضر النقاش، من أسرة الفيلم، المخرج جاياراج، والممثل الرئيسي في الأحداث رانجي بانيكر، كما يشارك في المناقشة أيضا، أحد أساتذة الطب النفسي، ونور عبدالمجيد مؤلفة رواية «أنا شهيرة أنا الخائن» التي تم تحويلها إلى مسلسل الاسم نفسه، ويدير الحوار طبيب أمراض الشيخوخة الإنجليزي من أصل سوداني خالد مصطفى علي، المؤسس المشارك لملتقى «ميدفست مصر».

عن التعاون يقول مينا النجار مؤسس ملتقى «ميدفست مصر» إن فكرة الملتقى تقوم على البحث عن أفلام سينمائية تطرح أسئلة مرتبطة بالصحة وتفاصيل طبية، تعقبها جلسات نقاش ما بين صناع أفلام وأطباء بحضور طلاب كليات الطب، مؤكدا أن التواجد في حدث مهم وكبير مثل مهرجان «القاهرة السينمائي»، سيساعد الفكرة في الانتشار، بالوصول إلى جمهور أكبر، كما أنه يحقق التوازن المستهدف بفتح الباب لجمهور الأطباء وطلاب الطب المختلف عن جمهور السينما التقليدي، لحضور أفلام سينمائية ليست بالضرورة تناقش موضوعات طبية ضمن فعاليات المهرجان المتنوعة.

وأكد النجار أن الهدف الذي يسعى إليه ملتقى «ميدفيست» بشكل عام، هو أن يشاهد الأطباء والطلاب السينما، ويقتربوا أكثر من الفنون، لتساعدهم في الاهتمام بالجانب الإنساني للمريض، والذي قد لا يتوقف عنده البعض خلال رحلة العلاج.

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