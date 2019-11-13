توقيف مؤسس فرقة «سيرك دو سوليي» لزراعة القنب

مؤسس فرقة "سيرك دو سوليي" غي لاليبرتيه (أ ف ب)

وضع مؤسس فرقة «سيرك دو سوليي» الكندي، غي لاليبرتيه، في الحبس على ذمة التحقيق للاشتباه في أنه زرع القنب الهندي في جزيرته المرجانية الخاصة في بولينيزيا الفرنسية على ما قالت النيابة العامة في بابيت.

وقبل أسابيع قليلة أوقفت عناصر من الشرطة أحد المقربين من الملياردير الكندي وبحوزته مخدرات وعثروا على صور لمزروعات على هاتفه النقال، وفقًا لوكالة فرانس برس.

وأوقف غي لالبيرتيه لدى ترجله من الطائرة وسيمثُل الأربعاء أمام قاضي التحقيق، ويريد القضاء معرفة إن كانت هذه المخدرات محور عملية اتجار.

وجاء في بيان صادر عن شركته «لون روج»، «ينأى غي لاليبرتيه بنفسه كليا عن أي شائعات تربط اسمه عن قريب أو بعيد ببيع مخدرات أو الاتجار بها»، وأكد البيان أنه يستخدم القنب لأغراض طبية وشخصية فقط.

وكانت نبتات القنب مزروعة داخل حاوية موصدة، وسبق لغي لاليبرتيه أن استثمر في الماريجوانا لأغراض طبية في كندا.

ومنذ يوليو يعرض لاليبرتيه جزيرته المرجانية الصغيرة هذه للإيجار بسعر 900 ألف يورو في الأسبوع، ويضع في تصرف الزبائن 16 فيلا فاخرة في الجزيرة.