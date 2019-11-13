رسائل غرامية لمبتكر «جيمس بوند» في مزاد

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 13 نوفمبر 2019, 10:15 صباحا
مبتكر شخصية «جيمس بوند» إيان فليمنغ في صورة تعود إلى أوائل الستينات (أ ف ب)

أعلنت دار «سوذبيز» طرح رسائل حميمة أرسلها الروائي البريطاني، إيان فليمنغ، مبتكر شخصية جيمس بوند إلى حب حياته آن، في مزاد علني.

والتقى الزوجان للمرة الأولى في العام 1934 وكانت آن متزوجة، ثم تزوجا في العام 1952، في السنة التي كتب فيها فليمنغ «كازينو رويال» أول رواية له عن هذا الجاسوس الخيالي.

وتكشف الرسائل، التي ستطرح في لندن الشهر المقبل، عن قوة العلاقة بين الاثنين، خصوصا قبل زواجهما، وفق «فرانس برس».

وتضم المجموعة، التي ستعرض في الفترة الممتدة من 3 ديسمبر إلى 10 منه أكثر من 160 رسالة، تبادلها فليمنغ وآن، ويقدر سعرها بين 22 ألف جنيه إسترليني و300 ألف.

وقال غبريال هيتون، المتخصص في الكتب والمخطوطات في دار «سوذبيز»، إن هذه الرسائل قدمت «سجلا لا مثيل له» عن حياة فليمنغ ومسيرته.

وبدأت المراسلة بين الاثنين عندما كان فليمنغ في الاستخبارات خلال الحرب العالمية الثانية، كما أنها تغطي فترة عمله في الصحافة وابتكاره شخصية جيمس بوند، بما في ذلك الوقت الذي كان يمضيه في الكتابة في منزله في جامايكا.

وأضاف هيتون: «ليس من الصدفة أن إيان كتب روايته الأولى مع شخصية بوند في العام نفسه الذي تزوج فيه آن (...) في محاولة لكسب المال للمرأة المعتادة على العيش في بذخ».

وتفيد رسائلهما بأنهما كانا يتمتعان بحياة سعيدة، لكن مع مرور السنوات، أصبح هناك مرارة متزايدة خلال عيشهما معا.

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