«جثة ناجي» في مهرجان صفاقس للسينما المتوسطية

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد | الثلاثاء 12 نوفمبر 2019, 04:28 مساء

يشارك الفيلم الليبي القصير «جثة ناجي» في المسابقة الرسمية لمهرجان صفاقس للسينما المتوسطية في دورته الثالثة، في تونس، الذي يقام في الفترة من 9 وحتى 14 نوفمبر.

وأوضح مخرج الفيلم، رؤوف بعيو، لـ«بوابة الوسط» أن الفيلم يتنافس مع 14 فيلما من دول البحر المتوسط.

ويتناول الفيلم قضية الحروب الأهلية وآثارها السلبية على المجتمع، وصورت مشاهده بضواحي مدينة مصراتة، والعمل من بطولة نضال كحلول وأنور التير وخالد القماطي، سيناريو هاشم الزروق، وإخراج رؤوف بعيو.

ويشارك في مهرجان صفاقس للسينما المتوسطية في دورته الثالثة أعمال من إيطاليا وإسبانيا والمغرب والجزائر وتونس وليبيا ومصر وفلسطين ولبنان وسورية.

وسبق أن شارك الفيلم في عدة مسابقات سينمائية عربية خلال العام الماضي، منها مهرجان وهران الدولي للفيلم القصير في الجزائر، ومهرجان الإسكندرية السنيمائي لدول البحر المتوسط بالإسكندرية في مصر، وترشح للمشاركة فى المهرجان المغاربي للفيلم بمدينة وجدة في المملكة المغربية.

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