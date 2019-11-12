اكتشاف أثري تحت الماء في سوسة

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 12 نوفمبر 2019, 12:24 مساء
اكتشاف أثري تحت الماء في سوسة (فيسبوك)

أعلنت مصلحة الآثار الليبية، الثلاثاء، العثور على قطع أثرية وتوثيقها وتصويرها تحت الماء، وتمت عملية استخراجها في مدينتي سوسة ورأس الهلال في الجبل الأخضر.

والقطع الأثرية التي تم العثور عليها هي نقش على عمود من الرخام الأسود، ورأس امرأة من الرخام الأبيض، وجذعان رخاميان، رجل ويد من الرخام وبعض اللقي من المعادن والفخاريات، وفقًا للمكتب الإعلامي للمصلحة.

وأُقيم حفل تخرج وتكريم للمتدربين في سوسة تخلله عرض للقطع المكتشفة وتسليمها لمكتب آثار سوسة.

اكتشاف أثري تحت الماء في سوسة (فيسبوك)
اكتشاف أثري تحت الماء في سوسة (فيسبوك)
اكتشاف أثري تحت الماء في سوسة (فيسبوك)
اكتشاف أثري تحت الماء في سوسة (فيسبوك)
اكتشاف أثري تحت الماء في سوسة (فيسبوك)
اكتشاف أثري تحت الماء في سوسة (فيسبوك)
اكتشاف أثري تحت الماء في سوسة (فيسبوك)
اكتشاف أثري تحت الماء في سوسة (فيسبوك)
اكتشاف أثري تحت الماء في سوسة (فيسبوك)
اكتشاف أثري تحت الماء في سوسة (فيسبوك)
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