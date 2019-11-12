موريتانيا تحتفي بمدنها التاريخية لاستقطاب السياح

مدخل بيت تقليدي في مدينة ولاتة الموريتانية (أ ف ب)

تنظم موريتانيا السبت في قلب الصحراء مهرجانها السنوي للمدن القديمة الذي تسعى من خلاله الذي تسعى من خلاله إلى استقطاب السياح الأجانب مجددًا بعدما أبعدتهم سلسلة هجمات نفذتها مجموعات إسلامية متشددة وعمليات خطف، عن هذا البلد الصحراوي الفقير.

ودشن الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني الأحد في شنقيط هذا الحدث الذي يقام سنويًا في هذه المدينة وثلاث مدن قديمة أخرى هي وادان وولاتة وتيشيت، على ما أفادت الوكالة الموريتانية للأنباء الاثنين.

ويتضمن برنامج الحدث عروضًا لفرق فنية من موريتانيا وفرنسا وإسبانيا والسنغال ومالي وبلدان المغرب، إضافة إلى مؤتمرات ومعارض وسباقات للهجن والخيول.

هذه المدن التجارية التي أسست في القرنين الحادي عشر والثاني عشر على طريق القوافل التي تعبر الصحراء الكبرى، استحالت مواقع إشعاع ثقافي وديني. وهي أدرجت سنة 1996 على قائمة التراث العالمي لليونسكو، وفقًا لوكالة فرانس برس.

وقال الرئيس الموريتاني في حضور عشرات السياح إن سكان شنقيط استطاعوا بعلمهم «أن يجعلوا منها منارة للعلم ومنطلقًا للحجيج ورباطا للجهاد ومركزًا للتبادلات التجارية»، ووصل نحو مئتي سائح إلى المنطقة الواقعة على بعد مئات الكيلومترات إلى الشمال من العاصمة نواكشوط، منذ إطلاق الموسم السياحي مطلع أكتوبر بحسب أرقام رسمية.

وتأتي عودة السياح بعد تخفيف فرنسا في 2017 من قيودها على السفر لمناطق عدة في موريتانيا المصنفة باللون الأحمر بعد سلسلة الهجمات وعمليات الخطف التي شهدتها البلاد في العقد الماضي، خصوصًا اغتيال أربعة سياح فرنسيين في مدينة ألاك عام 2007 في هجوم تبناه تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، ويُتوقع وصول نحو ستة آلاف زائر أجنبي، بحسب وكالات سياحية، هذه السنة إلى موريتانيا التي يعود تاريخ آخر اعتداء شهدته أراضيها إلى عام 2011.

واتخذت موريتانيا تدابير لتوفير سلامة أراضيها من خلال تقوية قدرات الجيش وتعزيز المراقبة الأمنية وتشجيع نمو المناطق النائية خصوصا عند الحدود مع مالي حيث تنشط مجموعات إسلامية متشددة، ومع ذلك لا يزال النصف الشرقي لموريتانيا مصنفًا باللون الأحمر إذ تمنع فرنسا بالكامل رعاياها من زيارة هذه المنطقة.