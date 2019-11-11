عبد الرحمن قنيوة يتعرض لأزمة صحية

عبد الرحمن قنيوة يتعرض لأزمة صحية (فيسبوك)

قالت الهيئة العامة للثقافة بحكومة الوفاق الوطني، الإثنين، إن الموسيقار الليبي عبد الرحمن محمد قنيوة تعرض لأزمة صحية ويرقد الآن في أحد مستشفيات تركيا.

وقنيوة هو المدير السابق للمركز الوطني للبحوث والدراسات الموسيقية، وقدم ما يزيد على 300 عمل فني، منها ألحان لقصائد وابتهالات دينية، كما قدم ألحانًا لـ 30 حلقة من المسلسل الديني «سبحانك اللهم»، والموسيقى التصويرية لمسلسل «فندق البخلاء»، «الفال»، «آخر الليل»، «الساهرون».

وفي رصيده تلحين 100 مونولوج ودويتو فكاهي، و200 عمل غنائي، ولحن لمعظم المطربين الليبيين منهم عبداللطيف حويل، محمد رشيد، خالد سعيد، محمد السيليني، مصطفى حمزة، ومصطفى طالب، كما لحن لعديد المطربين العرب منهم كارم محمود أغنية «تغربت» ونجاة الصغيرة «تحية للفاتح» ومحمد ثروث أغنية «بلادي» وزينب يونس أغنية «ياخلي البال» وغنت له سوزان عطية أغنيات «غنى الهوى» و«قصة أم» و «غربة».