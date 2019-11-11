ليبيا تشارك بورشة عمل عن الآثار في روما

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 11 نوفمبر 2019, 01:50 مساء
ليبيا تشارك بورشة عمل عن الآثار في روما (فيسبوك)

شاركت مصلحة الآثار الليبية بورشة عمل تحت شعار «من التوثيق إلى حماية الموروث الثقافي في ليبيا وتونس»، بمقر المدرسة البريطانية بالعاصمة الإيطاليا روما، الإثنين الماضي، بحضور دولي ومندوبين عن منظمة «اليونيسكو».

ونظم هذا الحدث في إطار التعاون مع كل من مصلحة الآثار والمعهد الوطني للتراث بتونس وجامعة دورهام والكلية الملكية بلندن وجامعة لندن والبعثة الأثرية الفرنسية وجامعة إكس مرسيليا، وتم عرض نتائج البرنامج التدريبي «Traning in action» الذي شارك فيه عاملون من مصلحة الآثار الليبية، واستمر لمدة عامين، في مجال التوثيق والمحافظة على الآثار، وفقًا للمكتب الإعلامي لمصلحة الآثار الليبية.

كما تم استعراض أعمال البعثات الأجنبية العاملة في ليبيا، وألقى مدير مكتب البعثات الأجنبية بالمصلحة عبدالرحيم الشريف ورقة بعنوان «القانون الليبي والاثار ودور حملة التوعية التي قامت بها مصلحة الآثار الليبية».

واُختُتمت الإثنين الدورة التدريبية «Traning in action» التي نظمت بدعم وتعاون مشترك بين مصلحة الآثار الليبية والمجلس الثقافي البريطاني وجامعة درهام البريطانية والمعهد الوطني للتراث التونسي، في حفل أُقيم في بيت السفيرة البريطانية في تونس العاصمة.

ليبيا تشارك بورشة عمل عن الآثار في روما (فيسبوك)
اختتام الدورة التدريبية في تونس (فيسبوك)
اختتام الدورة التدريبية في تونس (فيسبوك)
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