كمأة بيضاء مقابل 120 ألف يورو في مزاد

كمأة بيضاء يبلغ وزنها 1005 بيعت بمزاد علني بسعر 120 ألف يورو قرب ألبا (أ ف ب)

بيعت كمأة يزيد وزنها على كيلوغرام بقليل بسعر 120 ألف يورو، أي نحو 120 يورو للغرام الواحد الأحد، خلال المزاد العلني العالمي العشرين الذي ينظم في ألبا.

ويقيم الشاري الذي لم تكشف هويته في هونغ كونغ، وسعر هذه الكمأة الاستثنائية لا يعكس سعر السوق الذي يدور حول 375 يورو للمئة غرام في ألبا التي تعتبر سوقها مرجعًا وطنيًّا على ما تفيد منظمة «كولديريتي» الزراعية الرئيسية في إيطاليا، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

ومنذ 88 عامًا تستضيف ألب، الواقعة في منطقة بييمونتي، سنويًّا وعلى مدى شهرين معرضًا للكمأة يجرى خلاله المزاد العلني هذا، وجمع المزاد الذي يذهب ريعه لجمعيات خيرية 420 ألف يورو، وستوزع هذه الأرباح على مؤسسة «ماذرز تشويس» في هونغ كونغ التي تساعد الأطفال الأيتام والأمهات الشابات اللواتي يواجهن صعوبات ومركز دميتري روغاتشيف في موسكو المتخصص في أبحاث سرطانات الأطفال.

وقالت «كولديريتي» في بيان: «سعر الكمأة البيضاء ارتفع بنسبة 50% في غضون شهر، منتقلاً من 250 يورو إلى 375 يورو للمئة غرام بين مطلع أكتوبر ومطلع نوفمبر»، وأوضحت المنظمة: «إلا أن هذه الأسعار ليست الأعلى في السنوات الأخيرة، فقد كان السعر 500 يورو في 2012 و450 يورو في 2017».

وتنمو الكمأة البيضاء في التربة التي ينبغي أن تبقى باردة ورطبة في مرحلة الإنبات ومرحلة النضوج على حد سواء، وتحوي الكمأة التي تنمو تحت الأرض نسبة عالية من المياه والمعادن التي تمتصها التربة بفضل جذور الشجرة التي تعيش بتناغم معها. وهي تنمو قرب جذور الصنوبر والسنديان الأخضر والسنديان الفليني.

وتنتشر في إيطاليا خصوصًا في بييمونتي وماركا وتوسكانة وأومبريا، فضلًا عن لاتيوم وكالبريا جنوبا، وتفيد «كولديريتي» بوجود أكثر من مئة ألف قاطف رسمي للكمأة البيضاء لتزويد المتاجر والمطاعم والشركات فيما يبلغ رقم الأعمال نحو 500 مليون يورو من منتجات طازجة ومحفوظة.