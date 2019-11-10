شيخة الماجد تنتهي من تصوير مشاهدها في «دراهم»

الفنانة شيخة الماجد (خاص لـ بوابة الوسط)

انتهت الفنانة شيخة الماجد من تصوير مشاهدها في الفيلم السينمائي «دراهم» للمخرج جرير المردود والكاتب أمير الأشمل.

وأشادت شيخة بفكرة العمل التي تتحدث عن المال الذي يعتبر هدفا أساسيا للكثير من الناس، وأضافت في بيان: «يتناول الفيلم أفكارا مهمة جدا، وتدور فيه مجريات وأحداث مثيرة، ويركز على المال في هذا الواقع الذي نعيشه، والذي أصبح يعتبر مقياسا لاحترام الآخرين للأسف».

وحول مشاركتها في العمل، قالت: «أنا سعيدة جدا لمشاركتي في بطولة فيلم دراهم، إلى جانب نخبة من الأسماء المميزة من عدة بلدان عربية، وألعب فيه دور هند، وهي أخت مشعل زوج بطلة الفيلم».

من جهة أخرى، أبدت الماجد ثقتها بأن العمل سيحظى بنجاح كبير ومتابعة كبيرة، موضحة: «العمل مميز جدا من ناحية الأفكار والأسماء التي أشرفت عليه والتي تلعب فيه أدوار الشخصيات، لذا سينجح الفيلم دون شك».

وأردفت: «سيجد الناس عندما يتابعون العمل أننا نروي تفاصيل منتزعة من الواقع الذي يعيشونه، وكيف تتغير معاملة الناس للآخرين بالتوازي مع المال الذي يمتلكونه، مما سيعود على الفيلم بإقبال شديد».

وفي سياق منفصل، أشارت إلى أن السينما الخليجية بدأت تتطور بشكل سريع، مبدية إعجابها بالأعمال التي تقدم، موضحة: «بدأت السينما الخليجية تتطور وتقدم الأعمال المتنوعة المختلفة، وأصبحنا نشاهد الإبداع والمستوى الفني العالي في الأعمال الخليجية».

فيلم «دراهم» من إنتاج شركة «العنود برودكشن»، وصورت مشاهده في أبو ظبي.

الفنانة شيخة الماجد في مشهد من فيلم «دراهم» (خاص لـ بوابة الوسط)