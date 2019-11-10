افتتاح مكتبة «سوق الجمعة» في طرابلس

افتتاح مكتبة «سوق الجمعة» في طرابلس (فيسبوك)

افتتحت الخميس، مكتبة سوق الجمعة العامة بمدينة طرابلس، بعد إعادة تطويرها من قبل الهيئة العامة للثقافة بحكومة الوفاق الوطني.

حضر حفل الافتتاح رئيس اللجنة التسييرية للهيئة العامة للثقافة حسن أونيس، وعميد بلدية سوق الجمعة هشام بن يوسف، وأعضاء اللجنة التسييرية بالهيئة محمد الهدار، وعبدالحكيم القيادي، ومدير مكتب الثقافة سوق الجمعة، وفقًا للمكتب الإعلامي للهيئة.

وألقيت العديد من الكلمات أشادت بهذه المبادرة التي تعزز قيمة الكتاب ودور المكتبة في التشجيع على القراءة وتوطيد مكانتها في المجتمع، وأثرها بالنهوض بالمشهد الثقافي.

وتفقد الحضور القاعة المخصصة للإنترنت بالمكتبة، وقاعات القراءة والمطالعة، والاطلاع على بعض العناوين في مختلف المجالات لدعم الطلبة والباحثين.

افتتاح مكتبة «سوق الجمعة» في طرابلس (فيسبوك)