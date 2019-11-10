افتتاح مكتبة «سوق الجمعة» في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 10 نوفمبر 2019, 01:31 مساء
افتتاح مكتبة «سوق الجمعة» في طرابلس (فيسبوك)

افتتحت الخميس، مكتبة سوق الجمعة العامة بمدينة طرابلس، بعد إعادة تطويرها من قبل الهيئة العامة للثقافة بحكومة الوفاق الوطني.

حضر حفل الافتتاح رئيس اللجنة التسييرية للهيئة العامة للثقافة حسن أونيس، وعميد بلدية سوق الجمعة هشام بن يوسف، وأعضاء اللجنة التسييرية بالهيئة محمد الهدار، وعبدالحكيم القيادي، ومدير مكتب الثقافة سوق الجمعة، وفقًا للمكتب الإعلامي للهيئة.

وألقيت العديد من الكلمات أشادت بهذه المبادرة التي تعزز قيمة الكتاب ودور المكتبة في التشجيع على القراءة وتوطيد مكانتها في المجتمع، وأثرها بالنهوض بالمشهد الثقافي.

وتفقد الحضور القاعة المخصصة للإنترنت بالمكتبة، وقاعات القراءة والمطالعة، والاطلاع على بعض العناوين في مختلف المجالات لدعم الطلبة والباحثين.

افتتاح مكتبة «سوق الجمعة» في طرابلس (فيسبوك)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

مطوّرة «بوكيمون غو» تحول الناس إلى بطاطا
علوم وتكنولوجيا
منتخب ليبيا يرد على الإشاعة في سوسة التونسية
رياضة محلية
النصر من الجزائر إلى كمبالا رحلة 40 عاما مع مسابقات الأندية الأفريقية
رياضة محلية
بعد 25 عاما.. الأردن يسترد أراضي الباقورة والغمر من «إسرائيل»
عربى
إيطاليا تتسلم طفلا ألحقته والدته بتنظيم «داعش» في سورية
عربى
كاركاتير خيري - المولد النبوي الشريف
كاريكاتير
«الثورة أنثى».. نساء لبنان يرفعن مطالب خاصة وسط زخم السياسة
عربى
«أوبك» ترجح صعود سوق النفط في العام المقبل
اقتصاد
جريدة «الوسط»: تصعيد كلامي وميداني في الداخل يواكب تحضيرات برلين
ليبيا
الإصابة تحرم ليبيا من خدمات «بن علي» في التصفيات الأفريقية
رياضة محلية
المراهق البرازيلي.. رودريجو يكتب صفحة باسمه في تاريخ دوري الأبطال
رياضة عالمية
العدد 207 من جريدة «الوسط»: تصعيد قبل مؤتمر برلين ومواجهة خطاب الكراهية
ليبيا
 المزيد من ثقافة وفن

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

مشروب يحسن من جودة نومك