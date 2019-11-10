بالصور: نجوم الفن في عزاء هيثم أحمد زكي

عزاء الفنان الراحل هيثم أحمد زكي (تصوير: مصطفى مرتضى)

أقيم عزاء الفنان الشاب الراحل هيثم أحمد زكي، عقب صلاة مغرب السبت، داخل مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد (غرب القاهرة).

واستقبل المعزين نقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي، وإنجي سلامة خطيبة الفنان الراحل، ورامي عز الدين بركات، شقيق هيثم من والدته الفنانة الراحلة هالة فؤاد، وكذلك الفنان محمد عادل إمام وعمر مصطفى متولي.

وتوافد على العزاء عدد كبير من الفنانين منهم، أحمد حلمي وأحمد السقا ومحمد هنيدي وصلاح عبدالله وخالد زكي وسمية الألفي وهنا شيحة ومحمد لطفي ونورا وأحمد صلاح حسني ومي نور الشريف وخالد سرحان وإيهاب فهمي وهشام سليم وناهد السباعي ومحمد رجب وعمر السعيد وتامر حسني وزينة وروجينا ودنيا سمير غانم وزوجها الإعلامي رامي رضوان وآيتن عامر وزوجها مدير التصوير محمد عز.

كما حضر العزاء رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور، والإعلامي وائل الإبراشي والمنتج أحمد السبكي ونجلاه كريم ومحمد، بالإضافة إلى الفنانين أحمد السعدني وفيدرا وباسم سمرة وأحمد آدم وياسمين رئيس وشهيرة ومجدي فكري ومحمد محمود عبدالعزيز وكريم محمود عبدالعزيز ومحمد رمضان ومحمد عبدالرحمن وسوزان نجم الدين وأروى جودة ومحمود البزاوي.

وكذلك حضر الفنانون سامح الصريطي وماجدة زكي وسهير رمزي وفردوس عبدالحميد ومصطفى شعبان وعبدالعزيز مخيون وصابرين ودينا الشربيني وإدوارد وسمية الخشاب ونهال عنبر وسلوى خطاب وبيومي فؤاد وحسن الرداد ومحمد دياب ودينا فؤاد وخالد سليم والإعلامية بوسي شلبي، والسيناريست تامر حبيب.

وتوفي الفنان الشاب في الساعات الأولى من صباح أول من أمس الخميس، داخل منزله بمدينة الشيخ زايد بعد تعرضه لهبوط حاد في الدورة الدموية، وشيع جثمانه من مسجد مصطفى محمود. ودفن بمقابر الأسرة بطريق الواحات بمدينة 6 أكتوبر.

عزاء الفنان الراحل هيثم أحمد زكي (تصوير: مصطفى مرتضى)

عزاء الفنان الراحل هيثم أحمد زكي (تصوير: مصطفى مرتضى)

عزاء الفنان الراحل هيثم أحمد زكي (تصوير: مصطفى مرتضى)

عزاء الفنان الراحل هيثم أحمد زكي (تصوير: مصطفى مرتضى)

عزاء الفنان الراحل هيثم أحمد زكي (تصوير: مصطفى مرتضى)

عزاء الفنان الراحل هيثم أحمد زكي (تصوير: مصطفى مرتضى)

عزاء الفنان الراحل هيثم أحمد زكي (تصوير: مصطفى مرتضى)

عزاء الفنان الراحل هيثم أحمد زكي (تصوير: مصطفى مرتضى)

عزاء الفنان الراحل هيثم أحمد زكي (تصوير: مصطفى مرتضى)

عزاء الفنان الراحل هيثم أحمد زكي (تصوير: مصطفى مرتضى)

عزاء الفنان الراحل هيثم أحمد زكي (تصوير: مصطفى مرتضى)

عزاء الفنان الراحل هيثم أحمد زكي (تصوير: مصطفى مرتضى)

عزاء الفنان الراحل هيثم أحمد زكي (تصوير: مصطفى مرتضى)

عزاء الفنان الراحل هيثم أحمد زكي (تصوير: مصطفى مرتضى)

عزاء الفنان الراحل هيثم أحمد زكي (تصوير: مصطفى مرتضى)

عزاء الفنان الراحل هيثم أحمد زكي (تصوير: مصطفى مرتضى)

عزاء الفنان الراحل هيثم أحمد زكي (تصوير: مصطفى مرتضى)

عزاء الفنان الراحل هيثم أحمد زكي (تصوير: مصطفى مرتضى)

عزاء الفنان الراحل هيثم أحمد زكي (تصوير: مصطفى مرتضى)

عزاء الفنان الراحل هيثم أحمد زكي (تصوير: مصطفى مرتضى)

عزاء الفنان الراحل هيثم أحمد زكي (تصوير: مصطفى مرتضى)

عزاء الفنان الراحل هيثم أحمد زكي (تصوير: مصطفى مرتضى)

عزاء الفنان الراحل هيثم أحمد زكي (تصوير: مصطفى مرتضى)

عزاء الفنان الراحل هيثم أحمد زكي (تصوير: مصطفى مرتضى)

عزاء الفنان الراحل هيثم أحمد زكي (تصوير: مصطفى مرتضى)

عزاء الفنان الراحل هيثم أحمد زكي (تصوير: مصطفى مرتضى)

عزاء الفنان الراحل هيثم أحمد زكي (تصوير: مصطفى مرتضى)