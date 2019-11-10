وودي آلن يسحب شكواه ضد «أمازون»

وودي آلن في سان سيبستيان في إسبانيا (أ ف ب)

سحب المخرج الأميركي وودي آلن شكواه ضد «أمازون» التي كان ادعى عليها بتهمة فسخ عقد بطريقة تعسفية بعدما توصل لاتفاق معها على ما جاء في وثائق قضائية بإحدى محاكم نيويورك.

وكان ودي آلن تقدم بالشكوى في فبراير الماضي مطالبا إياها بـ68 مليون دولار بتهمة إنهاء العقد القائم بينهما على أساس اتهامات سابقة طالته، وفقًا لوكالة فرانس برس.

واتهمت ديلان فارو ابنة وودي آلن بالتبني، والدها في العام 1992 بانتهاكات جنسية، وأسقطت الملاحقات القضائية في حقه بعد تحقيقين منفصلين أجريا في تلك الفترة على مدى أشهر عدة، إلا أن ديلان فارو بدعم من والدتها ميا فارو وشقيقها الصحفي رونان فارو جددت بانتظام هذه التهم، ولا سيما بعد بروز حركة «مي تو».

ودفعت هذه الاتهامات «أمازون» إلى إلغاء صدور فيلم «إيه رايني داي إن نيويورك» آخر أفلام المخرج، في الولايات المتحدة، واتهم وودي آلن «أمازون» برفض دفع تسعة ملايين دولار مقررة لتمويل الفيلم الذي عرض في افتتاح مهرجان السينما الأميركية في دوفيل فرنسا في سبتمبر.