ميريل ستريب ترأس حفلة «ميت غالا» المقبلة

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 09 نوفمبر 2019, 11:51 صباحا
الممثلة الأميركية ميريل ستريب في مهرجان البندقية السينمائي في سبتمبر 2019 (أ ف ب)

أعلن متحف «متروبوليتان ميوزيوم»، الخميس، مشاركة الممثلة الأميركية ميريل ستريب في رئاسة حفلة «ميت غالا» المقبلة، في نيويورك في 4 مايو 2020.

وتتشارك الممثلة الحائزة ثلاث جوائز أوسكار هذه الرئاسة، مع أربعة أشخاص آخرين، بينهم الممثلة الأميركية إيما ستون، إضافة إلى الكاتب المسرحي والمؤلف والممثل ولين مانويل ميرندا (مسرحية «هاميلتون» الغنائية)، وفق «فرانس برنس».

كذلك يشارك في رئاسة هذا الحدث المدير الفني لمجموعة دار لوي فويتون النسائية، نيكولا جيسكيار، ورئيسة معهد «كوستوم إنستيتيوت» الذي سيستضيف الحفلة أنا وينتور.

وجرى اختيار ميريل ستريب ورؤساء الحفلة الباقين من جانب أنا وينتور، التي شكلت حياتها وشخصيتها أساسا لفيلم «ذي ديفيل ويرز برادا» في 2006.

وكانت الممثلة قد أدت في الفيلم دور ميرندا بريستلي وهي شخصية مستوحاة من أنا وينتور رئيسة تحرير مجلة «فوغ»، ورشحت لنيل جائزة أوسكار بفضل أدائها هذا الدور.

وتتيح سهرة «غالا ميت» الخيرية المنظمة سنويا من «كوستيوم إنستيتيوت»، جمع قسم كبير من ميزانية هذه الوحدة التابعة لمتحف «متروبوليتان ميوزيم» التي لا تتلقى أي تمويل من المتحف.

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