فنان يؤسس شركة للقنب

أعلن مغني الراب الكندي دريك إنشاء شركة للقنب (أ ف ب)

قرر مغني الراب الكندي، دريك، إنشاء شركة «مور لايف غروث» للقنب، بعدما عقد اتفاق شراكة مع «كانوبي غروث كوربوريشن».

ويأتي ذلك بعد سنة من تشريع الاستخدام الترفيهي لهذا المخدر الخفيف في كندا، حسب «فرانس برس»، الجمعة.

ويملك دريك 60% من هذه الشركة بينما تملك «كانوبي غروث» وهي أكبر منتج للقنب في العالم، 40% منها، إضافة إلى حقوق التوزيع. ويقع مقرها الرئيسي في تورنتو، مسقط رأس المغني. وستقوم الشركة بزراعة الحشيشة في سكاربورو إحدى ضواحي تورنتو.

وقال الرئيس التنفيذي لـ«كانوبي» مارك زيكولين في بيان: «إن منظور دريك كرجل أعمال إضافة إلى معرفتنا الواسعة في مجال القنب، ستتيح لشركتنا الجديدة تقديم منتجات وتجربة لا مثيل لهما للأسواق العالمية».

من جانبه، وصف دريك المشروع التجاري بأنه «مثير». وقال: «كانت فكرة القدرة على ابتكار شيء مميز في صناعة تنمو باستمرار ملهمة».