فنان يؤسس شركة للقنب

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 09 نوفمبر 2019, 10:25 صباحا
أعلن مغني الراب الكندي دريك إنشاء شركة للقنب (أ ف ب)

قرر مغني الراب الكندي، دريك، إنشاء شركة «مور لايف غروث» للقنب، بعدما عقد اتفاق شراكة مع «كانوبي غروث كوربوريشن».

ويأتي ذلك بعد سنة من تشريع الاستخدام الترفيهي لهذا المخدر الخفيف في كندا، حسب «فرانس برس»، الجمعة.

ويملك دريك 60% من هذه الشركة بينما تملك «كانوبي غروث» وهي أكبر منتج للقنب في العالم، 40% منها، إضافة إلى حقوق التوزيع. ويقع مقرها الرئيسي في تورنتو، مسقط رأس المغني. وستقوم الشركة بزراعة الحشيشة في سكاربورو إحدى ضواحي تورنتو.

وقال الرئيس التنفيذي لـ«كانوبي» مارك زيكولين في بيان: «إن منظور دريك كرجل أعمال إضافة إلى معرفتنا الواسعة في مجال القنب، ستتيح لشركتنا الجديدة تقديم منتجات وتجربة لا مثيل لهما للأسواق العالمية».

من جانبه، وصف دريك المشروع التجاري بأنه «مثير». وقال: «كانت فكرة القدرة على ابتكار شيء مميز في صناعة تنمو باستمرار ملهمة».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

إيطاليا تتسلم طفلا ألحقته والدته بتنظيم «داعش» في سورية
عربى
كاركاتير خيري - المولد النبوي الشريف
كاريكاتير
«الثورة أنثى».. نساء لبنان يرفعن مطالب خاصة وسط زخم السياسة
عربى
«أوبك» ترجح صعود سوق النفط في العام المقبل
اقتصاد
جريدة «الوسط»: تصعيد كلامي وميداني في الداخل يواكب تحضيرات برلين
ليبيا
الإصابة تحرم ليبيا من خدمات «بن علي» في التصفيات الأفريقية
رياضة محلية
المراهق البرازيلي.. رودريجو يكتب صفحة باسمه في تاريخ دوري الأبطال
رياضة عالمية
العدد 207 من جريدة «الوسط»: تصعيد قبل مؤتمر برلين ومواجهة خطاب الكراهية
ليبيا
«فرانس برس»: التظاهرات تمتد إلى الأحياء الغنية في العاصمة التشيلية
دولى
العراق.. في بغداد كل الجسور تؤدي إلى «الثورة»
عربى
«المركزي»: أكثر من 19 مليار دولار مدفوعات النقد الأجنبي خلال 10 أشهر
ليبيا
«فرانس برس»: أرملة البغدادي كشفت كثيرا من المعلومات عن تنظيم «داعش»
عربى
 المزيد من ثقافة وفن

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

ماذا يحل بحسابات الموتى على مواقع التواصل؟