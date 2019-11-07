بالصور: نجوم الفن في وداع هيثم أحمد زكي

جنازة الفنان هيثم أحمد زكي (تصوير: مصطفى مرتضى)

شيع جثمان الفنان الراحل هيثم أحمد زكي، من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين (غرب القاهرة)، على أن يدفن في مقابر الأسرة بمينة 6 أكتوبر (غرب القاهرة) وهي نفس المقابر التي دفن فيه والده أحمد زكي.

وشارك في تشييع الجنازة الفنانون محمد هنيدي وإلهام شاهين ومحمد عادل إمام وأمير شاهين وهشام ماجد وباسم سمرة وعمر السعيد ولقاء الخميسي وزوجها محمد عبدالمنصف ودلال عبدالعزيز.

كما شارك في تشييع الجنازة نهال عنبر وماجدة زكي وزينة وبوسي شلبي وفيفي عبده ومحمد شاهين ومنى عبدالغني وطارق عبدالعزيز وآيتن عامر، والمخرج علي بدرخان والمخرج عماد البهات، وأحمد شوبير، وأشرف زكي.

وتوفي الفنان هيثم أحمد زكي في الساعات الأولى من صباح الخميس عن عمر يناهز 35 عاما.

جنازة الفنان هيثم أحمد زكي (تصوير: مصطفى مرتضى)

جنازة الفنان هيثم أحمد زكي (تصوير: مصطفى مرتضى)

جنازة الفنان هيثم أحمد زكي (تصوير: مصطفى مرتضى)

جنازة الفنان هيثم أحمد زكي (تصوير: مصطفى مرتضى)

جنازة الفنان هيثم أحمد زكي (تصوير: مصطفى مرتضى)

جنازة الفنان هيثم أحمد زكي (تصوير: مصطفى مرتضى)

جنازة الفنان هيثم أحمد زكي (تصوير: مصطفى مرتضى)

جنازة الفنان هيثم أحمد زكي (تصوير: مصطفى مرتضى)

جنازة الفنان هيثم أحمد زكي (تصوير: مصطفى مرتضى)

جنازة الفنان هيثم أحمد زكي (تصوير: مصطفى مرتضى)

جنازة الفنان هيثم أحمد زكي (تصوير: مصطفى مرتضى)

جنازة الفنان هيثم أحمد زكي (تصوير: مصطفى مرتضى)

جنازة الفنان هيثم أحمد زكي (تصوير: مصطفى مرتضى)