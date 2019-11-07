إصابة الممثلة كاترين دونوف بجلطة محدودة

الممثلة الفرنسية كاترين دونوف في دوفيل (أ ف ب)

أصيبت الممثلة الفرنسية كاترين دونوف (76 عاما) بجلطة محدودة، على ما أكدت عائلتها بعدما أدخلت المستشفى في باريس.

وجاء في بيان صادر عن وكيلة أعمالها، كلير بلونديل، أن الممثلة أصيبت «بنقص محدود في تروية الدم لأنسجة الجسم»، وفقا لوكالة «فرانس برس».

وأوضحت: «لم تصب بأي ضرر في الأعصاب الحركية لكنها بحاجة إلى الراحة»، ولم تصدر أي تفاصيل أخرى عن وضعها، وكانت صحيفة «لوباريزان» ذكرت أن الممثلة أصيبت «بتوعك ليل الثلاثاء صباح الأربعاء».

وتصور كاترين دونوف منذ أسابيع فيلم «دو سون فيفان» للمخرجة إيمانويل بيركو، واشتهرت كاترين دونوف بفضل مشاركتها في فيلم «لي بارابلوي دو شيربور» لجاك دومي العام 1964، وتعاونت مع كبار المخرجين من رومان بولانسكي إلى لويس بونويل، مرورا بأندريه تشينيه ولارس فون ترير.

ونالت جائزة سيزار أفضل ممثلة العام 1981 عن دورها في فيلم «لو درنييه مترو» لفرنسوا تروفو، وعادت لتفوز بسيزار آخر العام 1993 عن «إندونشين» لرجيس فارنييه.

ولدت دونوف في 22 أكتوبر 1943 في عائلة ممثلين، وبقيت فترة في ظل شقيقتها فرنسواز دورلياك، التي كانت نجمة سينمائية لكنها توفيت في حادث سير العام 1967، لتعود بعدها وترسم مسيرة فنية هي الأبرز في أوساط الفن السابع في فرنسا.