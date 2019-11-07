وفاة الفنان المصري هيثم أحمد زكي

وفاة الفنان المصري هيثم أحمد ذكي (أرشيفية: إنترنت)

صدمة كبيرة انتابت الوسط الفني المصري في الساعات الأولى‭ ‬يوم الخميس بإعلان نقابة المهن التمثيلية وفاة الممثل هيثم أحمد زكي عن عمر ناهز 35 عامًا، إثر هبوط حاد في الدورة الدموية.



هيثم المولود في أبريل 1984 ابن الممثلين الراحلين أحمد زكي، الذي توفي في 2005، وهالة فؤاد التي توفيت في 1993 عن 35 عامًا، وفقا لوكالة «رويترز».



بدأ مشواره الفني العام 2006 في فيلم «حليم» الذي استكمل فيه دور والده بعد وفاته، ثم قدم بعد ذلك مجموعة من الأفلام السينمائية والمسلسلات الدرامية.



ومن أفلامه «البلياتشو» و«كف القمر» و«سكر مر» و«الكنز»، وفي التلفزيون قدم «الصفعة» و«دوران شبرا» و«السبع وصايا» و«أستاذ ورئيس قسم» و«كلبش».



ونعاه عدد من الفنانين منهم ليلى علوي ومنة شلبي ورانيا يوسف وأحمد السقا ومراد مكرم وحسن الرداد وعلي الطيب وسارة الشامي.



وقالت نقابة المهن التمثيلية إن جنازة الفنان الراحل ستشيع بعد ظهر الخميس من مسجد مصطفى محمود بحي المهندسين، وهو المسجد ذاته الذي شيعت منه جنازة والده الفنان أحمد زكي.