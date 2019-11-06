سكورسيزي ينتقد أفلام مارفل مرة جديدة

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 06 نوفمبر 2019, 05:01 مساء
مارتن سكورسيزي خلال العرض الأول لـ «آيرشمان» في هوليوود، 24 أكتوبر 2019 (أ ف ب)

انتقد المخرج الأميركي مارتن سكورسيزي مجددًا أفلام «مارفل» التي يعتبرها منتجات مضبوطة لتلبي رغبات المستهلكين فيما هب الرئيس التنفيذي لشركة «ديزني» لدعم هذ الاستوديهات التابعة لمجموعته.

ففي مطلع أكتوبر، أثار المخرج البالغ 76 عاما الجدل بعدما قال إن أفلام «مارفل» التي تدور حول قصص الأبطال الخارقين «ليست أفلام سينمائية" وأنها "أقرب إلى المتنزهات الترفيهية»، وفق «فرانس برس».

وفي مقال نشر، الثلاثاء، في صحيفة «نيويورك تايمز»، كرر مارتن سكورسيزي تصريحاته مبلورا إياها.

وكتب «الكثير من مميزات السينما كما أعرفها موجودة في أفلام مارفل. لكن العناصر الناقصة هي المفاجأة والغموض.. ليست هناك مجازفة».

ورأى أن إنتاجات «مارفل» تشبه «سلاسل الأفلام» السينمائية الحديثة التي تتمحور على الشخصية نفسها أو تدور في الفلك نفسه، «تم ضبتها وتعديلها وأعيدت صياغتها حتى تصبح جاهزة للاستهلاك».

وأضاف سكورسيزي «أخشى من أن تؤثر الهيمنة المالية»، بحسب تراجع مستوى السينما التي نعرفها.

وقال بوب إيغر الرئيس التنفيذي لمجموعة «ديزني»، الشركة الأم لمارفل، في مقابلة مع هيئة «بي بي سي»، «لا أظن أنه (سكورسيزي) سبق له أن شاهد فيلم مارفل. أي شخص شاهد فيلم مارفل لا يمكنه أن يدلي بتصريحات كهذه».

وأضاف «مارفل تصنع الأفلام وهذا ما يفعله مارتن سكورسيزي. وهي أفلام جيدة» صنعها «أشخاص موهوبون يعملون بجد في إنتاج أفلام تروق للناس».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

إطلاق أول قمر صناعي سوداني لأغراض مدنية وعسكرية
علوم وتكنولوجيا
كيف تجهز واشنطن حلفاءها للتصدي للتهديدات في مياه الخليج؟
عربى
الحكم الليبي عطية محمد مساعدا في مباراة المكسيك واليابان
رياضة محلية
المسماري: قصف معيتيقة استهدف «القسم العسكري» بالمطار
ليبيا
هاميلتون بطلا للعالم في «الفورمولا واحد» للمرة السادسة
رياضة عالمية
بعد الخماسية المذلة.. بايرن ميونيخ يعلن إقالة مدربه كوفاتش
رياضة عالمية
محمود الطويل لـ«بوابة الوسط»: الكرة الحديدية وصلت للعالمية.. وما ينقصنا الاهتمام...
رياضة محلية
نورلاند للسراج: الولايات المتحدة مستعدة لتقديم دعمها الكامل للحوار السياسي ...
ليبيا
«ذا صن»: 123 ألف جنيه إسترليني فاتورة ترحيل هاشم العبيدي إلى بريطانيا
ليبيا
«فرانس برس»: بدء العد العكسي للانتخابات الرئاسية الأميركية وسط انقسام وغضب
دولى
كاركاتير خيري - اليوم الدولي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد ...
كاريكاتير
في مثل هذا اليوم.. رحل المجاهد الكريم الوجيه يوسف خليفة لنقي
ثقافة وفن
 المزيد من ثقافة وفن

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

فقدان الوزن قد يؤدي إلى الوفاة