أغنية جديدة للراحل جورج مايكل بفيلم «لاست كريسماس»

أغنية جديدة للراحل جورج مايكل بفيلم «لاست كريسماس» (ارشيفية:انترنت)

طرحت الأربعاء أغنية جديدة سجلها المغني الراحل جورج مايكل خلال جلساته الأخيرة في الاستوديو قبل وفاته في العام 2016.

وتعد هذه الأغنية أول أغنية سجلها مايكل منذ عام 2012، وتحمل عنوان «ذيس إيز هاو» وستقدم في نهاية الفيلم الجديد «لاست كريسماس» من بطولة إيميليا كلارك وهنري جولدينغ، وفقا لوكالة «رويترز».

وتضم موسيقى الفيلم الرومانسي الجديد 12 أغنية منفردة لمايكل وثلاث أغنيات لوام.

وبزغ نجم مايكل، الذي تعد أعماله ضمن الأكثر مبيعا على مر العصور، في الثمانينات كأحد عضوي الثنائي «وام»، ووافته المنية في منزله في يوم عيد الميلاد العام 2016 عن عمر 53 عاما، وقال طبيب شرعي إن مايكل توفي لأسباب طبيعية.

وجاء في بيان صحفي أن «الأغنية التي لم تطرح من قبل، والتي سجلها مايكل خلال جلساته الأخيرة في الاستوديو هي أول إصدار أصلي له في سبع سنوات». وأضاف: «تتناول الكلمات التي كتبها النجم بمفرده آفات المجتمع بأسلوبه المتميز، الذي يمزج بين انتقاد الذات والدعابة».