انطلاق مشروع «بوابة الفنون الليبية»

انطلاق مشروع «بوابة الفنون الليبية» (فيسبوك)

انطلقت فعاليات مشروع «بوابة الفنون الليبية»، الذي نظمته مبادرة ليبيا 2020 وبرعاية الهيئة العامة للثقافة بحكومة الوفاق الوطني، في حفل نظم الإثنين بقصر الخلد بمدينة طرابلس.

وألقى رئيس الهيئة، حسن أونيس، كلمة في افتتاح الحفل، وصف فيها المشروع بأنه «منبر ومنصة تسعى الهيئة من خلاله إلى أن تكون بوابة لتقديم وعرض الإنتاج الثقافي والإبداعي الليبي»، وفقا للمكتب الإعلامي للهيئة.

كما أكد أهمية الثقافة الرقمية في مواكبة الحركة الثقافية والفنية الليبية ودعمها ومساندتها كمنصة موثوقة لديها الصفة القانونية والمشروعة في رعاية وعرض إنتاجهم.

وحضر الحفل كل من رئيس الهيئة العامة للمعلومات، عبدالرؤوف البيباص، وعميد كلية الفنون والإعلام بجامعة طرابلس عبدالكريم كندير، وعميد كلية تقنية المعلومات بجامعة طرابلس هلال الطبولي، ونخبة من المثقفين والإعلاميين والفنانين والأكاديميين.

وعلى هامش الحفل وقع رئيس الهيئة ورئيس مجلس إدارة مبادرة ليبيا 2020، عمر شوران، اتفاق تعاون بين الطرفين في الجانب الثقافي والإعلامي.



انطلاق مشروع «بوابة الفنون الليبية» (فيسبوك)

انطلاق مشروع «بوابة الفنون الليبية» (فيسبوك)