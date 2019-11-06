موسيقي يستعيد «كمان» قيمته ٣٢٠ ألف دولار فقده بقطار

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 06 نوفمبر 2019, 12:31 مساء
موسيقي يستعيد «كمان» قيمته ٣٢٠ ألف دولار فقده بقطار (أ ف ب)

استعاد موسيقي بريطاني نسي كمانه، الذي يعود إلى ٣١٠ سنوات في قطار، هذه الآلة التي أطلق نداء عامًا من أجل العثور عليها، في موقف سيارات أحد محلات السوبر مركت.

وقالت الشرطة، الإثنين، إنه لن يتخذ أي إجراء في حق الرجل الذي أعاد الكمان المقدرة قيمته بحوالي ٢٥٠ ألف جنيه إسترليني (٣٢٠ ألف دولار)، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

وغرد الموسيقي ستيفن موريس خلال عطلة نهاية الأسبوع «استعدت كماني وهو بحالة سليمة، شكرًا على دعمكم الكبير»، وكان قد ترك الكمان الذي صنعه الحرفي ديفيد تيشلير في العام ١٧٠٩، في قطار ركاب خارج لندن، الأسبوع الماضي.

ونشرت شرطة النقل البريطانية صورة لشخص يشتبه في أنه أخذ الكمان وتلقى موريس بعدها رسالة على أحد مواقع التواصل الاجتماعي من رجل يدعي أنه يملك معلومات شأن الآلة الموسيقية.

وذكرت هيئة «بي بي سي»، أن هذا الرجل قال إن اسمه «جين» ورتّب مقابلة مع موريس في موقف سيارات أحد محلات السوبر ماركت الجمعة حيث سلّمه الكمان في حقيبة، وقال موريس «كان آسفًا جدًا وأكد لي بأنه يريد تسليمي الكمان يدا بيد».

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