رئيس «القاهرة السينمائي»: جائزة الجمهور تحمل اسم «يوسف شريف رزق الله»

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 05 نوفمبر 2019, 12:23 مساء
محمد حفظي خلال المؤتمر الصحفي لمهرجان «القاهرة»، 4 نوفمبر 2011 (خاص لـ بوابة الوسط)

أعلن رئيس مهرجان «القاهرة السينمائي الدولي» السيناريست والمنتج محمد حفظي، أن جائزة الجمهور ستحمل اسم الناقد الكبير الراحل يوسف شريف رزق الله بقيمة 20 ألف دولار لفيلم يختاره الجمهور، تمنح مناصفة بين المنتج والشركة التي ستقوم بتوزيع الفيلم في مصر.

وكشف خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته إدارة المهرجان ظهر الإثنين، أن عدد أفلام الدورة الـ41 التي تنطلق في الفترة من 20 وحتى 29 نوفمبر الجارى يصل إلى 150 فيلما.

وأضاف أن عدد الأفلام الطويلة 130 فيلما و20 فيلما قصيرا، وإن عدد الدول المشاركة في المهرجان 63 دولة عربية وأجنبية.

ويعرض فيلم «الأيرلندي» في افتتاح مهرجان «القاهرة السينمائي»، حيث إنه ولأول مرة في تاريخ المهرجان، تنفرد الدورة 41 بعرض ما يزيد على 30 فيلما ما بين طويل وقصير في عروضها العالمية والدولية الأولى، بالإضافة لأكثر من 90 فيلما نال المهرجان حقوق عرضها الأول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

الناقد الراحل يوسف شريف رزق الله (خاص لـ بوابة الوسط)
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