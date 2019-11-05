15 فيلما في المسابقة الدولية لمهرجان «القاهرة السينمائي»

الناقد أحمد شوقي خلال المؤتمر الصحفي لمهرجان «القاهرة»، 4 نوفمبر 2019 (خاص لـ بوابة الوسط)

كشف القائم بأعمال المدير الفني لمهرجان «القاهرة السينمائي الدولي» الناقد أحمد شوقي، أعضاء لجنة تحكيم المسابقة الدولية وكذلك الأفلام المتنافسة.

وقال شوقي في المؤتمر الصحفي الذي عقد ظهر الإثنين، إن اللجنة يترأسها الكاتب الأميركي ستيفين جاجان، وبعضوية المخرجة البلجيكية ماريون هانسيل، والمخرج المكسيكي ميشيل فرانكو والمخرج الإيطالي دانييل لوشيتي، والروائي المصري إبراهيم عبدالمجيد، والممثلة الصينية كين هايلو.

ويتنافس على جائزة الهرم الذهبي 15 فيلما مختلفا، وهي «نوع خاص من الهدوء» إخراج ميكال هوجينور (التشيك، هولندا، لاتفيا)، «جدار الصوت» إخراج أحمد غصين (لبنان، فرنسا)، «بين الجنة والأرض» إخراج نجوى نجار (فلسطين، أيسلندا، لوكسمبورج)، «شبح مدار» إخراج باس ديفوس (بلجيكا)، «أنا لم أعد هنا» إخراج فرناندو فرياس (المكسيك، الولايات المتحدة)، «احكيلي» إخراج ماريان خوري (مصر، فرنسا).

بالإضافة إلى أفلام «لونانا: ثور داخل الفصل» إخراج باو تشوينينج دورجي (مملكة بوتان)، «مينداناو» إخراج بريانتي ميندوزا (الفلبين)، «ليتوانيا الجديدة» إخراج كاروليس كوبينيس (ليتوانيا)، «أبناء الدنمارك» إخراج علاوي سليم (الدنمارك)، «الحدود» إخراج ديفيد ديفيد (كولومبيا)، «الحائط الرابع» إخراج جانج تشونج، جانج بو (الصين)، «الرجل الودود» إخراج إيبير كارفالو (البرازيل)، «موسم ممطر» إخراج أنتوني تشين (سنغافورة، تايوان)، «زافيرا» إخراج آندريه جروزنيتسكي (رومانيا).