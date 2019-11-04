«ترمينايتور» يتصدر شباك التذاكر مطيحا بـ«جوكر»

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 04 نوفمبر 2019, 04:39 مساء
أرنولد شوارزنيغر وليندا هاميلتون في لندن، 17 أكتوبر 2019 (أ ف ب)

تصدر «ترمينايتور: دارك فايت» شباك التذاكر في أميركا الشمالية مع بدء عرضه في عطلة نهاية الأسبوع محققًا 29 مليون دولار، بحسب ما ذكرت شركة «أكزبيتير ريليشنز» المتخصصة.

إلا أن المحللين اعتبروا أن النتيجة أتت أقل من المتوقع بعدما كلف الجزء السادس من هذه السلسة الشهيرة الذي يشهد عودة أرنولد شوارزنيغر وليندا هاملتون مع المخرج جيمس كامرون، 185 مليون دولار، وفق «فرانس برس».

وتحاول ليندا هاملتون في الفيلم وهو من إنتاج «باراماونت» حماية فتاة، من قاتل آتٍ من المستقبل، «ترمينايتور».

الفيلم قد يكون تأثر بمنافسة مباشرة من «جوكر» الذي حقق في أسبوعه الخامس 13.9 مليون دولار وحل ثانيًا. ويقوم يواكين فينيكس بدور عدو باتمان اللدود في هذا الفيلم وهو من إنتاج «وارنر براذرز».

وتراجع فيلم «ماليفيسنت: ميسترس أوف إيفل» من إنتاج «ديزني» وبطولة أنجلينا جولي إلى المركز الثالث محققًا 12.2 مليون دولار. وتشارك في بطولة الفيلم أيضًا الممثلة الأميركية ميشال بفايفر.

وحل في المرتبة الرابعة «هارييت» حول قصة هارييت تومبان وتحررها من العبودية وعملها للمساعدة على إعتاق آخرين وقد حصد 12 مليون دولار في أسبوعه الأول.

أما المرتبة الخامسة فكانت من نصيب فيلم التحريك «ذي آدامز فاميلي» المستوحى من أجواء هالوين من إنتاج «يونايتد آرتستس» الذي جمع 8.5 مليون دولار. وهو يتناول عائلة آدامز الغريبة والغامضة فيما تستعد لاستقبال أقارب غريبي الأطوار أيضًا.

وفي ما يأتي بقية الأعمال في ترتيب أفضل عشرة أفلام:

6- «زومبيلاند: دابل تاب» (7.4 مليون دولار).

7- «كاونتداون» (5.9 مليون دولار).

8- «بلاك أند بلو» (4.1 مليون دولار).

9- «ماذرليس بروكلين» (3.7 مليون دولار).

10- «أركتيك دوغ» (3.1 مليون دولار).

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